ميمبول بيتكوين يهبط لفترة وجيزة إلى الصفر على بلوكتشين.كوم

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تام شمس - السبت 14 مارس 2020 02:51 صباحاً - يبدو أن خدمة محفظة العملات المشفرة الرئيسية ومورد بيانات بلوكتشين قد واجهت خللًا في النظام، حيث انخفض متتبع ميمبول بيتكوين (BTC) إلى الصفر في وقت سابق اليوم.
وبعد الإشارة إلى زيادة كبيرة في معاملات بيتكوين غير المؤكدة يوم ١٣ مارس، شهد مخطط ميمبول على بلوكتشين.كوم انخفاضًا حادًا من ٣٢ ميغابايت (MB) إلى الصفر. وحتى وقت كتابة المقالة، تعافى الرسم البياني إلى حوالي ٣٠ ميغابايت.
مخطط حجم ميمبول لبيتكوين لمدة سبعة أيام بالبايت. المصدر: بلوكتشين دوت كوم
كان هبوط ميمبول بيتكوين على ما يبدو خطأ حصري في النظام لبلوكتشين.كوم، حيث كان متتبعون آخرون مثل Satoshi.info يشيرون إلى أن حجم ميمبول يمثل حوالي ٣٥ ميغابايت أثناء تحطم مخطط بلوكتشين.كوم.
مخطط حجم ميمبول لبيتكوين لمدة سبعة أيام بالبايت. المصدر: Satoshi.info
وبالمثل على الرسم البياني Satoshi.info، كان حجم الميمبول على بلوكتشين.كوم يتصاعد وينخفض في موجات خلال الأيام السبعة الماضية، في حين أن السعة كانت تزداد بثبات بحلول نهاية الأسبوع. ومع اشتداد ذعر السوق على مدار الأسبوع، وصل حجم ميمبول إلى أعلى مستوى له خلال الأسبوع وهو ٣٥ ميغابايت يوم ١٣ مارس، وفقًا لبيانات من Satoshi.info.
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