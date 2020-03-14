أوكي إكس تخضع للصيانة، وتصبحت أعلى بورصة لعقود بيتكوين الآجلة

تام شمس - السبت 14 مارس 2020 12:52 صباحاً - أكملت أوكي إكس عملية صيانة قصيرة أمس في وقت يتسم بتقلب كبير في سوق العملات المشفرة. كما تجاوزت البورصة مؤخرًا منافستها بيتميكس وأصبحت أفضل منصة تداول للعقود الآجلة لبيتكوين.

وفي ١٢ مارس، أعلنت أوكي إكس أن المنصة ستكون معطلة لصيانة النظام بدءًا من منتصف الليل لمدة نصف ساعة تقريبًا. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أعلنت البورصة استئناف نشاط التداول.

وقد تمت الصيانة في وقت يتسم بتقلب كبير في سوق العملات المشفرة والذي صاحبه أحجام كبيرة بشكل غير عادي في بورصات العملات المشفرة. بدأت بيتكوين (BTC) يوم ١٢ مارس بحوالي ٨٠٠٠ دولار أمريكي وأنهت اليوم عند حوالي ٥٣٠٠ دولار أمريكي.

مخطط بيتكوين لمدة يومين. المصدر: كوين٣٦٠

أوكي إكس تتكيف مع أحجام التداول العالية؟

وفقًا لموقع بيانات سوق العملات المشفرة كوين جيكو، في ١٢ مارس، شهدت أوكي إكس ارتفاعًا يصل إلى ٣,١ مليارات دولار في حجم التداول، بزيادة تقارب ١٦٠٪ مقارنة باليوم السابق. وفي الأشهر الأخيرة، كانت البورصة تدير بالفعل كميات أعلى من المعتاد.

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أحجام تداول أوكي إكس. المصدر: كوين جيكو

علاوة على ذلك، تجاوزت أوكي إكس مؤخرًا بيتميكس كبورصة العملات المشفرة بأعلى حجم للعقود الآجلة لبيتكوين، وفقًا لسكيو. والبورصة متقدمة بأكثر من ٤٠٪.

أحجام تداول العقود الآجلة لبيتكوين في أفضل البورصات. المصدر: سكيو.

من غير الواضح إذا ما كانت الصيانة التي شاركت فيها أوكي إكس في مثل هذا الإشعار القصير تهدف إلى منع ارتفاع أحجام التداول من التدخل في الأداء الصحيح للمنصة. وتوضح الشركة فقط أن الصيانة تهدف إلى ضمان "جودة خدمة وتجربة تداول أفضل".