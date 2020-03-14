مدرستان ثانويتان إيطاليتان تخططان لإصدار دبلومات رقمية مع بلوكتشين

تام شمس - السبت 14 مارس 2020 12:52 صباحاً - ستبدأ مدرستان ثانويتان إيطاليتان في إصدار دبلومات رقمية غير قابلة للتغيير ويمكن مشاركتها بسهولة باستخدام تقنية بلوكتشين العامة الخاصة بإثيريوم.

يسعى هذا الإجراء، حسبما ذكر كوينتيليغراف إيطاليا في ١٢ مارس، إلى جعل عملية الإصدار والتتبع بأكملها شفافة، ولكن قبل كل شيء، لحل مشكلة طويلة الأمد في البلد: الدبلومات الوهمية.

وتقع المدرستان المذكورتان في روما وكروتوني. وستعتمد المدارس الثانوية الدولية لفيلا فلامينيا في روما على نظام قائم على بلوكتشين طورته شركة إرنست ويونغ، في حين أن معهد التعليم العالي "إم. سيليبرتو - إيه. لوسيفيرو" من كروتون قد دخلت في شراكة مع بلوكتشين إيطاليا.

محاربة إصدار الشهادات المزيفة

فيما يتعلق بالمبادرة، قالت ماريا كيارا سيدوري، مديرة معهد المدرسة الثانوية في روما:

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"يمكن لهذا المشروع أن يساهم في القضاء على عدم تناسق المعلومات مع الهيئات الأخرى من خلال السماح للجامعات والشركات بالتحقق من صحة المؤهلات التي يطالب بها أي مرشح."

وستسمح هذه التكنولوجيا أيضًا للمؤسسات التعليمية بتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالطالب، والدورات التي سيأخذونها، وبالتالي منحهم متابعة شخصية، دون التعرض لخطر تغيير السجل.

ووفقًا لسيدوري، سيساعد هذا الاقتراح على تعزيز طرق التدريس الحالية التي تنطوي على تعليقات مستمرة بين المعلم والطالب، حيث سيؤدي ذلك إلى توحيد العملية في الوقت الفعلي.

حلول بلوكتشين للمدارس المتضررة من وباء فيروس كورونا

تأتي الأخبار وسط حالة الطوارئ العالمية التي شهدها تفشي فيروس كورونا. وقد أصبحت إيطاليا مركزًا جديدًا للوباء، حيث تجاوز عدد القتلى ١٠٠٠ شخص حتى وقت كتابة المقالة.