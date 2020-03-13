إجراء حدث العملات المشفرة كونسنسيس ٢٠٢٠ افتراضيًا بسبب فيروس كورونا

تام شمس - الجمعة 13 مارس 2020 10:53 مساءً - كونسنسيس، وهو حدث عالمي كبير حول العملات المشفرة وبلوكتشين، هو مؤتمر صناعي آخر اضطر إلى تغيير خططه بسبب اشتداد مخاوف فيروس كورونا.

وتماشيًا مع العدد المتزايد من أحداث الصناعة التي يتم تأخيرها أو إلغاؤها استجابة لتفشي فيروس كورونا، لن تستضيف كونسنسيس مؤتمرًا في نيويورك هذا العام.

سيتم استضافة كونسنسيس ٢٠٢٠ على الواقع الافتراضي دون مقابل

ومع ذلك، هذا لا يعني أن كونسنسيس ٢٠٢٠ لن يحدث. فوفقًا لإعلان رسمي صادر يوم ١٣ مارس من كوين ديسك، الراعي الإعلامي الذي ينسق الحدث، سيكون كونسنسيس ٢٠٢٠ الآن "تجربة افتراضية تمامًا"، مما يسمح للحضور من جميع أنحاء العالم بالانضمام إلى الحدث عبر الإنترنت مجانًا.

ووفقًا للإعلان، فإن أولئك الذين اشتروا بالفعل تذكرة إلى كونسنسيس ٢٠٢٠ سيحصلون على رد للمبلغ في غضون ٦٠ يومًا. كما أعربت كونسنسيس عن ثقتها بأن الحدث سيعود العام المقبل "أفضل من أي وقت مضى" وبشكل شخصي.

المؤتمر سيكون "تجربة مباشرة شبيهة بالتلفزيون"

وصف كوين ديسك أنه سيتم استضافة حدث كونسنسيس ٢٠٢٠ المجاني للحضور على الإنترنت في مايو، وسيضم بعض موفري المنصات عالية الجودة لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامتهم وسط تفشي المرض. ويقرأ الإعلان:

"نحن نعمل مع أفضل مزودي الأنظمة الأساسية في فئتهم لدعم هذا الجهد ونحن ملتزمون بجلب مجتمع العملات المشفرة بأكمله مع المحتوى عالي الجودة الذي تتوقعه من كوين ديسك. مع متحدثين رئيسيين يناقشون أهم الموضوعات في عصرنا، وكلها منسقة من قبل الصحفيين والمنسقين ذوي الخبرة في كوين ديسك في تجربة حية تشبه التلفزيون المباشر، نحن واثقون من أن كونسنسيس الافتراضي ٢٠٢٠ سيكون تجربة غنية لجمهورنا. ويمكن للجميع الاستمتاع بها من أمان منازلهم". Advertisements

منذ التأسيس في عام ٢٠١٥، برز كونسنسيس كمجمع سنوي كبير للاعبي العملات المشفرة وبلوكتشين، ويضم بعض الشخصيات الكبيرة في الصناعة مثل جاك دورسي وفريد سميث من فيدكس بالإضافة إلى مسؤولين من المنظمين مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

العديد من الأحداث العالمية تغير الخطط لتصبح افتراضية حتى الآن

من خلال الإعلان عن مبادرة المؤتمر عبر الإنترنت، فإن كونسنسيس ٢٠٢٠ ليس أول مؤتمر عملات مشفرة يقرر الذهاب افتراضيًا وسط مخاوف متزايدة من فيروس كورونا.

وفي ١٢ مارس، يوم هبوطي تاريخي آخر لكل من أسواق العملات المشفرة وأسواق الأسهم العالمية، أعلن ريان سيلكيس، الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات العملات المشفرة الرئيسية ميساري، أن الشركة ستستضيف قريبًا سلسلة أحداث افتراضية كبيرة تسمى "ذا ماينيت". واليوم أيضًا، أعلنت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا العالمية في ١٣ مارس أن مؤتمر المطورين العالمي لعام ٢٠٢٠ سيتم استضافته أيضًا "بتنسيق الإنترنت الجديد تمامًا" في يونيو.

وقد تمت مناقشة التجمعات الافتراضية في مجتمع العملات المشفرة لفترة من الوقت وسط ذعر فيروس كورونا. ويبدو أن أودي ويرثايمر، وهو من المدافعين عن بيتكوين (BTC)، يطور منصة للقاءات مجتمع العملات المشفرة بتنسيق الواقع الافتراضي للسماح للأشخاص في جميع أنحاء العالم بالتجربة والتفاعل مع بعضهم البعض في الواقع الافتراضي. وقد أفاد بعض المختبرين الأوائل أن المشروع على ما يبدو في مراحله الأولى حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد من المؤتمرات في جميع أنحاء العالم يفكر في إمكانية الانعقاد افتراضيًا. ففي ١٣ مارس، أعلن موقع أخبار رئيسي آخر للعملات المشفرة، ذا بلوك، أنه سيتم تأجيل حدث العملات المشفرة الخاص بها، قمة ذا بلوك، مع تواريخ بديلة قيد النظر في الخريف. وقد طمأن المشاركين بالحصول على المبالغ المستردة مقابل التذاكر المشتراة.