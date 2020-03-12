باينانس تضاعف من رسوم سحب إيثريوم، مما يثير حفيظة متداولي العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 12 مارس 2020 11:48 مساءً - أعلنت باينانس في تغريدة يوم ١٢ مارس أنها تضاعف رسوم سحب إيثريوم. وقد ذكرت الشركة أن ازدحام الشبكة هو سبب القرار. وحددت التغريدة أنه:

"لتسهيل عمليات سحب ERC٢٠ وإيثريوم بشكل أفضل خلال هذه الفترة من الازدحام الشديد على شبكة إيثريوم بالدولار، نقوم بإجراء التعديلات المؤقتة التالية: سحب إيثريوم البالغ ٠,٠٠٣ إيثريوم أصبح الآن ٠,٠٠٦ إيثريوم سحب ERC٢٠ البالغ ٠,٠٠٦ إيثريوم أصبح الآن ٠,٠١ إيثريوم وستتم إعادة فتح عمليات السحب قريبًا".

متداولو العملات المشفرة على باينانس ليسوا سعداء بالأخبار

أثار هذا القرار غضب بعض أعضاء مجتمع بلوكتشين، حيث ذكر الكثيرون أن الزيادة كانت باهظة الثمن بالنسبة للمتداولين:

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المصدر: تغريدة باينانس

يأمل آخرون أن يكون هذا مجرد إجراء مؤقت، ويتساءلون عما إذا كان التغيير يعكس تكلفة المركزية:

المصدر: تغريدة باينانس

رؤية باينانس اللامركزية ونقدها

في عيد الحب لعام ٢٠٢٠، أعلنت بورصة باينانس علنًا رؤيتها لبناء منصة مفتوحة ولامركزية للجميع. وجاء في الإعلان:

"نحن نعتقد أن مستقبل باينانس هو منصة مفتوحة لامركزية وقد اتخذنا العديد من الخطوات لتحقيق ذلك."

تم إطلاق بورصة باينانس اللامركزية في عام ٢٠١٩ كسوق لإصدار واستخدام وتبادل العملات الرقمية بطريقة لا مركزية. وقد انتقد مؤسس إيثريوم، فيتاليك بوترين، هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن البورصة اللامركزية كانت شديدة المركزية.