وسط تراجع السوق، عدد الأشخاص الذين يمتلكون ١ بيتكوين يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

تام شمس - الخميس 12 مارس 2020 11:48 مساءً - وسط الانخفاض المستمر في سوق العملات المشفرة، يستمر عدد محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على عملة بيتكوين (BTC) واحدة أو أكثر في الارتفاع.

ووفقًا لشركة تحليلات بلوكتشين الرئيسية، غلاسنود، فإن عدد عناوين بيتكوين التي تحتفظ بواحدة أو أكثر من عملات بيتكوين ينمو بشكل مطرد ووصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق (ATH) في ١١ مارس. وفي ذلك اليوم، كان عدد المتعاملين الذين يمتلكون عملة بيتكوين واحدة أو أكثر قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ ٧٩٥٦٣٠، متجاوزًا المستوى الأعلى السابق البالغ ٧٩٥٣٠٠ الذي لوحظ في ١٠ مارس، حسبما نشرت غلاسنود في تغريدة.

ومنذ مارس ٢٠١٩، أضاف عدد محافظ بيتكوين التي تحتوي على واحدة أو أكثر من عملات بيتكوين أكثر من ٦٠٠٠٠ عنوان، وفقًا للبيانات العامة من قبل غلاسنود. ومن خلال اقتراب ثابت من عتبة ٨٠٠٠٠٠، تضاعف المبلغ أكثر من الضعف في السنوات الخمس الماضية.

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عناوين بيتكوين مع رصيد يزيد عن ١ بيتكوين. المصدر: غلاسنود

تظهر طبقات مختلفة ديناميات مختلفة بالرغم من ذلك

في ١٠ مارس، أفادت غلاسنود أيضًا أن عدد عناوين بيتكوين غير الصفرية وصل أيضًا إلى أعلى مستوى على الإطلاق بأكثر من ٢٩ مليون. وتماشيًا مع النمو المطرد لعناوين بيتكوين التي تحتوي على عملة بيتكوين واحدة أو أكثر، فإن عدد المستخدمين الذين يمتلكون أكثر من ١٠ بيتكوين مستمر أيضًا في النمو، وفقًا لبيانات غلاسنود. حيث يُزعم أن هذه الأرقام تظهر الاهتمام المتزايد بالبيتكوين من قبل المستثمرين الأفراد، كما هو موضح سابقًا من قبل بعض خبراء الصناعة.

ومن ناحية أخرى، انخفض عدد المستثمرين الذين يمتلكون ١٠٠ عملة بيتكوين أو أكثر تدريجيًا خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات غلاسنود. في الوقت نفسه، كانت كمية الحيتان التي تمتلك أكثر من ١٠٠٠ في بيتكوين مستقرة وحتى تنمو خلال العام الماضي، حسبما تظهر السجلات.