ضخ مبلغ ١٣٥ مليار دولار من البنك المركزي الأوروبي يقزّم القيمة السوقية لبيتكوين

تام شمس - الخميس 12 مارس 2020 11:48 مساءً - بعد جهود مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم ١٠ مارس، أعلن البنك المركزي الأوروبي، أو ECB، عن تحفيز بقيمة ١٣٥ مليار دولار - وهو رقم تتضاءل معه القيمة السوقية الكلية لبيتكوين (BTC).

وقد قرر البنك المركزي الأوروبي عدم خفض أسعار الفائدة أكثر في محاولة لمكافحة الأسواق المتعثرة. وبدلًا من ذلك، أعلن البنك المركزي عن تخصيص ١٢٠ مليار يورو، أو ١٣٥,٢٨ دولارًا أمريكيًا، لبرنامج شراء الأصول، وفقًا لتقرير سي إن بي سي المفصل في ١٢ مارس.

البنك المركزي الأوروبي يقرر عدم خفض أسعار الفائدة، ولكن يضخ رأس مال ضخمًا

وسط تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة من البنوك المركزية الأمريكية والإنجليزية، توقع الجمهور اتخاذ إجراء مماثل من البنك المركزي الأوروبي، ومع ذلك، قررت السلطة السير في مسار مختلف.

حيث قال خبير الاقتصاد في بيرنبرغ هولغر شميدينج لشبكة سي إن بي سي: "على عكس التوقعات، لم يقطع البنك المركزي الأوروبي سعر ودائعه بشكل أكثر عمقًا إلى المنطقة السلبية"، مضيفًا:

"بدلًا من ذلك، سيشتري البنك المركزي الأوروبي المزيد من الأصول مع التركيز على سندات القطاع الخاص وسيضخ المزيد من السيولة بشروط أكثر مواتاة في النظام المصرفي." Advertisements

وبعد انخفاض حاد في السعر، تبلغ القيمة السوقية لبيتكوين حوالي ١١٠ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، مما يمنح كل عملة فردية قيمة ٦٠٤٠ دولارًا. وتبلغ قيمة الحقن النقدية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي ٢٥ مليار دولار أكثر من جميع رأس المال المضارب الموجود في بيتكوين في الوقت الحالي.

بيتكوين تنهار بينما تكافح الاقتصادات العالمية

انخفضت الأسواق الرئيسية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات من خلال خفض أسعار الفائدة وتغذية رأس المال في اقتصاداتها.

وقد ضخ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ١٦٥ مليار دولار في القطاع المالي قبل يومين، بينما كان سعر بيتكوين يبلغ ١٤٥ مليار دولار. ولو كانت عملة بيتكوين بمثابة الأصول غير المترابطة والملاذ الآمن الذي اقترحته العديد من الأخبار الرئيسية، فإن الوقود النقدي الأخير للبنك المركزي الأوروبي لن يتغلب على القيمة السوقية لبيتكوين.

ومع ذلك، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، انخفض سعر بيتكوين بنسبة ٢٠٪ تقريبًا، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية بشكل كبير.

ومع استمرار فيروس كورونا في التسبب في عدم اليقين العالمي، تحتاج بيتكوين إلى إيجاد الاستقرار من أجل الحصول على الحالة كأصل تحوط.