مصرف التنمية للبلدان الأمريكية: برنامج لتكنولوجيا بلوكتشين يهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والأطفال

تام شمس - الخميس 12 مارس 2020 11:48 مساءً - أطلق بنك التنمية للبلدان الأمريكية مسابقة تدعو إلى مشاريع لاقتراح حلول تستند إلى بلوكتشين لمنع العنف ضد النساء والأطفال والمسنين. وتتم دعوة الشركات ورجال الأعمال والشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية لتقديم أفكارهم.

وقد تم اقتراح التحدي، المسمى "Blockchangel"، في تحالف مشترك بين مختبر الابتكار لمجموعة LACChain ومؤسسة إفيريس. ويعد دمج بلوكتشين أحد متطلبات المنافسة، ويجب أن تكون المقترحات قابلة للتطبيق في أي مكان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ووفقًا لقواعد التحدي، يجب استيفاء المعايير التالية للحفاظ على الأهلية:

• مستوى الوقاية ("لا مزيد من الضعف"): من المتوقع أن تتضمن الحلول تحديد الموقع الجغرافي واكتشاف عوامل الخطر المرتبطة بالعنف والجريمة.

• مستوى التحكم ("لا مزيد من وصمة العار"): يجب أن تتضمن المشاريع تحديد هوية الضحايا وتفعيل بروتوكولات العمل وفقًا لمستويات الضعف.

• مستوى العمل ("لا مزيد من الإفلات من العقاب"): يجب أن يتضمن سجلًا عبر الإنترنت يتمتع بصلاحية قانونية.

Advertisements

• المستوى التصحيحي ("لا مزيد من الوحدة"): يجب أن تقدم الطلبات متابعة مجهولة المصدر ودعمًا شاملًا للضحايا.

وستتاح للفائزين فرصة عرض مشروعهم للتمويل المشترك.

كما يسرد بنك التنمية الدولية (IADB) أيضًا الفوائد غير الإلزامية التالية:

"سيشكل المشروع الفائز والمشروعان الأفضل تصنيفًا جزءًا من شبكة مجموعة المبتكرين العالمية من مجموعة بنك التنمية على استعداد لتبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات وفرصًا كبيرة للمشاركة في أحداث الشبكات الإقليمية المتعلقة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية."

إحصاءات العنف عبر أمريكا اللاتينية

وفقًا للبيانات التي قدمها بنك التنمية الأمريكي، فإن حوالي ٣٠٠ مليون طفل هم ضحايا نوع من العنف من قبل مقدمي الرعاية. ومن بين هؤلاء، كان حوالي ١٥ مليون مراهق ضحايا الاعتداء الجنسي.

كما أُشير إلى أن ١ من كل ١٠ من كبار السن عانوا من العنف، بينما قُتلت ٨٠٠٠ امرأة في أمريكا اللاتينية في العامين الماضيين.