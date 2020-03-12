بيتكوين تصل إلى ٦ آلاف دولار مرة أخرى بعد هبوط ٢٠٪ بينما تنزلق الأسهم للأسبوع الثاني على التوالي

تام شمس - الخميس 12 مارس 2020 06:51 مساءً - كافحت بيتكوين (BTC) لتحويل ٦٠٠٠ دولار إلى دعم خلال التداول في ١٢ مارس، حيث دفع حدث "الاثنين الأسود" الثاني في نفس الأسبوع الأسهم إلى قيعان محفوفة بالمخاطر.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين ترتد عن مستوى ٥٧٠٠ دولار

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ وأسواق كوينتيليغراف محاولة بيتكوين مقابل الدولار وفشلها في استعادة ٦٠٠٠ دولار بعد هبوط بنسبة ٢٠٪ في ساعة واحدة.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن حظر السفر الذي فرضه دونالد ترامب قد مهد المشهد لهجوم ذعر فيروس كورونا في أسواق بيتكوين، حيث انهارت العملة المشفرة إلى أدنى مستوياتها خلال ١٠ أشهر عند ٥٧٢٠ دولارًا.

وعلى مدار الساعة، كان الحدث يمثل أسوأ أداء بيتكوين على الإطلاق.

وفي وقت كتابة المقالة، بقيت هذه الانخفاضات، حيث يتم تداول بيتكوين مقابل الدولار في ممر ٤٠٠ دولار تقريبًا بينما واجهت وول ستريت خسائر ليوم آخر.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

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توقف التداول لمدة ١٥ دقيقة بعد هبوط الأسهم بنسبة ٧٪ عند الافتتاح صباح الخميس في نيويورك. وقد انخفض مؤشر داو جونز بنسبة ٩٪، بينما فقد مؤشر إس وبي ٥٠٠ بسرعة ٩٪.

وبعد أن بدأ التداول في لندن، انخفض مؤشر فوتسي ١٠٠ للمملكة المتحدة - وحسبما لاحظ أحد المعلقين، إذا أغلق عند مستويات وقت كتابة المقالة، لكان مؤشر فوتسي قد مر بأسوأ يوم له منذ عام ١٩٨٧ "الاثنين الأسود".

المتداولون يرتجفون من خطط طباعة النقود الورقية

جاء أداء بيتكوين السيء مصحوبًا بالنقد من الوجوه المألوفة. حيث زعم مناصر الذهب بيتر شيف أن هذا التراجع اليومي يعني أن العملة بالكاد يمكن أن تحافظ على لقب "الذهب الرقمي" - حيث لم يفقد المعدن الثمين سوى ٢,٥٪ خلال اليوم، وهو رقم متواضع نسبيًا.

لكن بالنسبة لمؤيدي بيتكوين، كانت استجابة البنوك المركزية للأزمة هي الأكثر صعوبة في المواجهة.

حيث ظهرت مجموعة من حزم التحفيز من الحكومات، تستند إلى فكرة إغراق الأسواق بالسيولة المستمدة من الفراغ.

وقد لخص مستخدم تويتر Hodlonaut، منشئ تتابع معاملات Lightning Torch لعام ٢٠١٩، الأمر قائلًا:

"الترجمة: سنطبع بقوة عدد أكبر من أي كمية تمت طباعتها."

وفي الوقت نفسه حث محلل "أسواق كوينتيليغراف" filbfilb على توخي الحذر. ومشيرًا إلى ميمبول بيتكوين، والذي أظهر كميات كبيرة من العملات المتداولة، جادل بأن الرهان على التعافي كان محفوفًا بالمخاطر في الوقت الحاضر.

وقال للمشتركين في قناة التداول الخاصة به على تيليغرام "لا يمكنني أن أمضي وقتًا طويلًا بينما أعلم أن هناك الكثير من بيتكوين قيد النقل".