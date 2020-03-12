أوكي كوين تطلق الدعم للدولار السنغافوري وتفتح مكتبًا محليًا

تام شمس - الخميس 12 مارس 2020 05:47 مساءً - تواصل أوكي كوين، وهي واحدة من أقدم بورصات العملات الرقمية في العالم، توسيع نطاق عملاتها من العملات الأجنبية إلى العملات المشفرة عن طريق إضافة دعم للدولار السنغافوري (SGD).

واعتبارًا من ١٢ مارس، يمكن لمستخدمي أوكي كوين إيداع وسحب العملة الورقية الرسمية في سنغافورة - الدولار السنغافوري - مقابل العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

بما أن الدولار السنغافوري مقبول أيضًا رسميًا في دولة جارتها بروناي، فإن الأفراد والمؤسسات في كلتا الدولتين قادرين على بدء تداول دولارات سنغافورة الخاصة بهم مقابل العملات المشفرة، حسبما أعلنت أوكي كوين لكوينتيليغراف.

وأشارت الشركة إلى أن الدولار السنغافوري هو العملة الورقية الثالثة التي تدعمها أوكي كوين بعد دولار الولايات المتحدة واليورو.

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وبالتزامن مع إطلاق دعم الدولار السنغافوري، تقوم أوكي كوين أيضًا بإنشاء مكتب جديد في سنغافورة، وهي مركز مالي رئيسي لجنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستقوم الشركة الآن بتوظيف محترفي الصناعة المحليين كجزء من مهمة أوكي كوين الأوسع لتحفيز تبني العملات الرقمية العالمية.

وقد تأسست أوكي كوين في الأصل في الصين من قبل ستار تشو، وهو أيضًا مؤسس ثالث أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم أوكي إكس، وهي تقع الآن رسميًا في سان فرانسيسكو ولديها عدد من المكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مالطا. حيث تقول أوكي كوين أن منصة العملات الرقمية التي تركز على العملات الورقية متاحة في ١٨٤ دولة حتى الآن.

ويبدو أن البورصة تنوي الاستفادة من النظام البيئي المحلي الصديق للعملات المشفرة حيث أصدرت الدولة مؤخرًا قانونًا جديدًا لإضفاء المزيد من الوضوح على تشغيل أعمال العملات المشفرة المحلية.