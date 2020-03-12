القيمة السوقية لباينانس دولار تتجاوز ١٠٠ مليون دولار - بنمو ٤٠٠٪

تام شمس - الخميس 12 مارس 2020 12:51 صباحاً - في ١٠ مارس، تجاوزت القيمة السوقية لباينانس دولار (BUSD) علامة ١٠٠ مليون دولار. وهذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها العملة المستقرة، التي تم إنشاؤها بالشراكة بين باينانس وشركة باكسوس ترست، هذا الإنجاز.

نمو باينانس دولار

في الوقت الحالي، تعتبر باينانس دولار سادس أعلى عملة من حيث القيمة السوقية بين العملات المستقرة. وكانت بداية باينانس دولار بطيئة، لكنها اكتسبت زخمًا مؤخرًا - مع نمو شهري بنسبة ٤٠٠٪، بدءًا من ٢٢ مليون دولار إلى ١١٥ مليون دولار في القيمة السوقية.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لباينانس تشانغ بينغ تشاو أن هذا النمو سيستمر بسبب الفائدة المتزايدة للعملة المستقرة:

"نحن نتطلع إلى رؤية المزيد من المنفعة من خلال قوة الأصول الرقمية المستقرة ونخدم دورنا مع باينانس دولار، وهي عملة مستقرة معتمدة من دائرة الخدمات المالية في نيويورك قائمة على الدولار الأمريكي."

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ويمكن لمستخدمي باينانس كسب فائدة سنوية تصل إلى ١٥٪ على ممتلكاتهم من باينانس دولار من خلال المشاركة في برنامج إقراض المنصة. ومع ذلك، فإن باينانس ليست فريدة في تقديم الفائدة على عملتها المستقرة. حيث تقدم كوين بيز أيضًا فائدة على USDC، وإن كان ذلك بحصيلة سنوية متواضعة بنسبة ١,٢٥٪.

وهناك أيضًا عدد كبير من الشركات التي تعرض الفائدة على ودائع العملات المشفرة، مثل سيليسيوس نتورك ونيكسو وبلوك فاي. ومع ظهور التمويل اللامركزي مؤخرًا، من المرجح أن تنتشر المنافسة في هذا المجال.

وعلى الرغم من ارتفاعه النيزكي، لا يزال باينانس دولار بعيدًا جدًا عن رائدة السوق، تيثر (USDT)، التي تتجاوز قيمتها السوقية ٤,٥ مليارات دولار. وقد يبدو هذا وكأنه تقدم لا يمكن التغلب عليه، ولكن بالوتيرة الحالية، سيستغرق الأمر أقل من ٢,٥ شهر حتى تلحق بها باينانس دولار.