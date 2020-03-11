تشين لينك تتعاون مع شركة أسسها الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي لحل مسألة أوراكل

تام شمس - الأربعاء 11 مارس 2020 11:49 مساءً - قامت تشين لينك، وهي مورد رئيسي لتكنولوجيا العقود الذكية، باستغلال شراكة جديدة لتبسيط واحدة من أكبر المشكلات حول العقود الذكية.

ووفقًا لتغريدة يوم ١١ مارس، دخلت تشين لينك في شراكة مع هداك تكنولوجي، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال بلوكتشين أسسها داي صن تشونغ، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، هيونداي. ومن خلال الجمع بين قواتها، تعتزم الشركات تطوير نظام مشترك لتقديم بيانات خارج السلسلة عن بلوكتشين في محاولة لتعزيز تنفيذ العقد الذكي.

وعلى وجه التحديد، ستقوم تشين لينك وهداك بمعالجة مشكلة بلوكتشين أوراكل، والتي تعتبر أكبر عقبة في تسويق تكنولوجيا العقود الذكية. وكما هو موضح من قبل مطور بيتكوين (BTC) "جيمي سونغ"، تشير مشكلة أوراكل إلى تعارض الأمان والثقة المرتبط بربط أصل رقمي بأصل مادي، وهو مطلوب للتنفيذ غير الموثوق للعقود الذكية.

مشكلة أوراكل تتساءل عما إذا كانت البيانات المكتوبة على بلوكتشين تعكس بشكل موثوق الإجراءات التي تم اتخاذها في العالم الحقيقي

ويعد بلوكتشين أوراكل مكونًا أساسيًا للعقود الذكية - العقود الخاصة المصممة للتحقق أو التنفيذ التلقائي للتفاوض أو أداء العقد دون مشاركة أطراف ثالثة. ووفقًا لما أفاد به كوينتيليغراف، فإن بلوكتشين أوراكل هو نظام يوفر البيانات خارج السلسلة أو البيانات المادية الضرورية للعقد الذكي ليتم تنفيذه عند استيفاء شروط العقد.

وعلى هذا النحو، تشير مشكلة أوراكل إلى حقيقة أن العقود الذكية لا تملك القدرة على تحديد صحة أحداث العالم الحقيقي من تلقاء نفسها. فهي قادرة على التنفيذ فقط بمجرد تلقيها البيانات من مصدر الحقيقة المحدد مسبقًا، والمسمى أوراكل. ويعمل هذا الاعتماد على مصدر معلومات طرف ثالث على إزالة إحدى السمات الرئيسية للعقود الذكية: عدم الثقة. وفي حين أن تشين لينك وهداك يعتبران تعاونهما جهدًا تقنيًا، يجادل بعض اللاعبين في الصناعة بأن مشكلة أوراكل "ليست مشكلة"، مدعين أن حل المشكلة دائمًا ما يكون اجتماعيًا وليس تقنيًا.

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تشين لينك للتحقق من البيانات خارج السلسلة لتطبيقات هداك اللامركزية على بلوكتشين

من خلال الشراكة مع هداك، تعتزم تشين لينك دمج حل وسيط أوراكل الخاص بها مع تطبيقات هداك اللامركزية للوصول الآمن إلى البيانات خارج السلسلة. وسيسمح لهم ذلك بالتواصل مع الأنظمة الخارجية، مثل أنظمة بلوكتشين أو أنظمة الدفع الأخرى، حسبما أعلنت هداك. وكجزء من التعاون، ستقوم تشين لينك بالتحقق من البيانات خارج السلسلة باستخدام مجموعة من العديد من شركاء التحقق من الصحة القادرين على تأكيد الأحداث خارج السلسلة وتقديم البيانات إلى العقد الذكي على السلسلة.

توكن تشين لينك يصل إلى أعلى سعر له في ٤ مارس ٢٠٢٠

تم تأسيس تشين لينك في عام ٢٠١٤، وهي مزود تكنولوجيا عقود ذكية مفتوحة المصدر متخصصة في ربط مصادر البيانات الخارجية وشبكات بلوكتشين العامة. وتشتهر الشركة بتقديم التكنولوجيا الخاصة بها للتكنولوجيا العالمية وعمالقة الدفع مثل غوغل وسويفت. وقد أطلقت تشين لينك شبكتها الرئيسية القائمة على إيثريوم في يونيو ٢٠١٩، مما يقرب الصناعة خطوة أخرى نحو حل مشكلة أوراكل.

وفي ٤ مارس، دخلت تشين لينك في شراكة مع تشيليز، منصة الترميز الرياضي المستندة إلى إيثريوم، لفتح إنشاء توكن غير قابل للاستبدال في الوقت الحقيقي. ووسط الأخبار، اقترب التوكن الأصلي لتشين لينك من أعلى سعر له على الإطلاق، حيث وصل إلى عند ٤,٩ دولارات في ٤ مارس. واعتبارًا من وقت النشر، يتم تداول توكن تشين لينك عند ٣,٧ دولار، بانخفاض حوالي ٧٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بعد آخر موجة حمراء في أسواق العملات المشفرة.

مخطط أعلى سعر لتشين لينك. المصدر: كوين٣٦٠