هيئة مراقبة الضرائب الأسترالية تتواصل مع أصحاب العملات المشفرة لتذكيرهم بالدفع

تام شمس - الأربعاء 11 مارس 2020 04:45 مساءً - في الأسابيع المقبلة، من المقرر أن يتلقى مئات الآلاف من مستثمري العملات المشفرة الأسترالي تذكيرًا بالتزاماتهم الضريبية من سلطات البلاد.

ونقلًا عن ممثل لمصلحة الضرائب الأسترالية (ATO) لم يُذكر اسمه، قامت أفادت news.com.au عن الحملة القادمة يوم ١١ مارس.

يقدر أن "ما يصل إلى مليون" من الأستراليين يقومون بشراء أو بيع العملات المشفرة

في عام ٢٠١٩، نشرت مصلحة الضرائب الأسترالية إطارها التوجيهي حول فرض الضرائب على العملات المشفرة، وتعريف بيتكوين (BTC) والأصول المشفرة الأخرى كأشكال خاضعة لضريبة من الممتلكات.

بالإضافة إلى ذلك، نشر المكتب بروتوكول مطابقة البيانات للعملات المشفرة، والذي يستخدمه للحصول على بيانات المعاملات من البورصات المشفرة على جميع دافعي الضرائب الذين قاموا بشراء وبيع العملة المشفرة، حسبما أوضح ممثل مصلحة الضرائب الأسترالية، مضيفًا:

"باستخدام هذه البيانات، وجدنا أنه نظرًا للطبيعة المعقدة للعملات المشفرة، قد لا يدرك بعض الأشخاص أنه قد تكون هناك التزامات ضريبية، لذلك تم تصميم حملتنا للمساعدة في زيادة الوعي ومنح الناس الفرصة لإصلاح أي أخطاء".

وفي الشهرين القادمين، تتوقع مصلحة الضرائب الأسترالية التواصل مع "ما يصل إلى ٣٥٠٠٠٠ فرد ممن تداولوا في العملات المشفرة في السنوات القليلة الماضية."

وعن طريق البريد الإلكتروني أو الخطابات، يُقال إن المكتب سوف يكتب لجميع الذين يعرفهم أنهم يحملون عملات مشفرة، بغض النظر عما إذا كانوا قد باعوها أو لم يتداولوها خلال السنة المالية الماضية. وسيكون الغرض من هذه المراسلات هو "تذكيرهم بالتزاماتهم الضريبية والسجلات التي يجب عليهم الاحتفاظ بها."

علاوةً على ذلك، يمكن أن تتصل مصلحة الضرائب الأسترالية بدافعي الضرائب الذين تبين أنهم باعوا العملات المشفرة خلال السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ مع طلب مراجعة عائدهم والتأكد من أنهم أبلغوا عن الأرباح الرأسمالية الصحيحة في جميع أنشطة التداول.

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كما صرح مارك تشابمان - مدير الاتصالات الضريبية في شركة إعداد الضرائب الأمريكية متعددة الجنسيات H&R - للصحفيين أن مصلحة الضرائب الأسترالية تحقق في الإبلاغ عن التناقضات في الإقرارات الضريبية "في الخلفية" منذ العام الماضي.

وأشار إلى أن بعض موكليه قد أتيحت لهم الفرصة للتصحيح الذاتي حيثما وجدت تباينات.

وادعى أن مصلحة الضرائب الأسترالية تقدّر أن ما يصل إلى مليون شخص في أستراليا قد تعاملوا مع بعض أشكال التعاملات المشفرة، مما يعني أن حملة المكتب ستكون كبيرة إلى حد ما.

في حين أن بعض التجار قد شاركوا في العملات المشفرة دون إدراك الآثار الضريبية، أضاف تشابمان أن آخرين:

"ربما عرفوا الآثار الضريبية، لكن افترضوا أن مصلحة الضرائب الأسترالية لن تكتشفها أبدًا لأن كل ذلك يتم عبر الإنترنت وليس بالدولار الأسترالي - إنها معاملة افتراضية إلى حد كبير، لذا فقد افترض بعض الأشخاص أن مصلحة الضرائب الأسترالية لن تتمكن من اتباع المال، والذي من الواضح أنه غير صحيح. حيث تحصل مصلحة الضرائب الأسترالية على معلومات مباشرة من بورصات العملات المشفرة هذه."

وقارن المكاسب الرأسمالية في معاملات العملات المشفرة بأنها أقرب إلى شراء أو بيع الأسهم. وقال تشابمان، إن أي شخص فشل في الإبلاغ بدقة يبدو أنه مُنح مهلة لمدة شهر لإصلاحها، والتي سيؤدي الفشل فيها إلى إخضاعه لعملية تدقيق رسمية محتملة عالية التكلفة.

سلطات الضرائب الدولية تغلق أبوابها

في العام الماضي، حققت مصلحة الضرائب الأسترالية في ١٢ مخططًا رئيسيًا لتفادي الضرائب، مع التركيز بشكل رئيسي على الأنشطة التي تدعم العملات المشفرة. وقد قام المكتب بتنسيق تحقيقاته عبر الحدود مع جيه فايف - الملقبين بـ "الرؤساء المشتركون لتطبيق الضرائب العالمية".

وجيه فايف هي فرقة عمل دولية من سلطات إنفاذ الضرائب من أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تم تأسيسها في يوليو ٢٠١٨ في محاولة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة والجرائم الإلكترونية.