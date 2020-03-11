حكومة المملكة المتحدة تُدمج بلوكتشين في التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية

تام شمس - الأربعاء 11 مارس 2020 04:45 مساءً - نشرت وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة مؤخرًا جدول أعمالها للتفاوض على اتفاقية التجارة الحرة (FTA) مع الولايات المتحدة. وقد تم تحديد بلوكتشين ضمن المستند واسع النطاق، وهو أحد المجالات التي تستفيد فيها الشركات والبلد من اتفاقية التجارة الحرة.

حيث تحدد الوثيقة موقف حكومة المملكة المتحدة من الدخول في مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.

وهي تحدد الأهداف الرئيسية للبلد لمثل هذا الاتفاق وتحيط ببعض المؤسسات والحماية باعتبارها غير قابلة للتفاوض. وتشمل هذه الخدمات الهيئة الوطنية البريطانية للصحة وأسعار الأدوية وحقوق المستهلك والعمال والحماية، وحماية البيئة، ورعاية الحيوان ومعايير الغذاء.

وعلى الرغم من ذلك، فإن اقتراح فصل مخصص يغطي الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) هو الأكثر أهمية بالنسبة إلى صناعة بلوكتشين.

شرط خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة

نظرًا لأن حوالي ثلثي تجارة الخدمات في المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة يتم تسليمها عن بُعد، فإن الفصل المقترح بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل:

"فصل التجارة الرقمية مع أحكام متطورة تهدف إلى زيادة فرص التجارة الرقمية في جميع قطاعات الاقتصاد." Advertisements

ويُزعم أن اتفاقية التجارة الحرة مع هذه الأحكام ستعود بالنفع على أعمال المملكة المتحدة في الاقتصاد الرقمي، مع التركيز بشكل خاص على بلوكتشين كمستفيد محتمل:

"في مجالات مثل تدفق البيانات، و بلوكتشين، والسيارات بدون سائق وتكنولوجيا الكم، لدينا الفرصة للمساعدة في تشكيل القواعد العالمية من خلال أحكام التجارة الرقمية الطموحة."

آمالٌ كبيرة

إن تحديد موقف جهة واحدة قبل بدء المفاوضات لا يعطي أي ضمانات لشكل أي اتفاق نهائي. وقد يكون موقف الولايات المتحدة من العديد من العناصر الموجودة في الداخل متناقضًا تمامًا، لذلك فقط الوقت سيحدد شكل الاتفاقية النهائية، إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق على الإطلاق.

ومع ذلك، فمن الواضح أن حكومة المملكة المتحدة تقدر صناعة بلوكتشين الخاصة بها وهي على استعداد للدفاع من جانبها. حسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن إمكانات الاتحاد الأوروبي للتعاون بشأن معايير بلوكتشين توفر بيئة قوية لدفع الابتكار إلى الأمام.

ومع ذلك، نظرًا لأن المملكة المتحدة لم تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فقد أصبح لديها الآن الحرية في السير بطريقتها الخاصة.