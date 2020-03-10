يمكن الآن استرداد مكافآت بيزك أتنشن توكن من بريف في أمازون وأبل ونتفليكس

تام شمس - الثلاثاء 10 مارس 2020 10:48 مساءً - في وقت سابق من اليوم، ١٠ مارس ٢٠٢٠، أعلنت بريف عن شراكة مع تاب نتورك والتي ستسمح لمستخدميها باسترداد رموز الاهتمام الأساسية الخاصة بهم مقابل "المكافآت الحقيقية" التي تقدمها ٢٥٠٠٠٠ علامة تجارية والتي تعد جزءًا من الشبكة.

الوصول إلى المكافآت يقتصر على المستخدمين في الولايات المتحدة

يبدو أن الإعلان يشير إلى أن فوائد هذه الشراكة ستفيد مستخدمي بريف الأمريكيين فقط:

"من خلال هذه الشراكة مع تاب، يمكن لمستخدمي بريف في الولايات المتحدة استرداد هذه التوكنات المكتسبة للحصول على بطاقات الهدايا من مئات العلامات التجارية الوطنية الكبرى."

وتشمل هذه العلامات التجارية أوبر وستاربكس وإكس بوكس وبلايستيشن وهولو وإتش بي أو وأمازون وأبل وتارغت وولمارت.

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دفاع بريف عن الخصوصية

بريف هو متصفح يحافظ على الخصوصية يكافئ مستخدميه باستخدام أفضل التقنيات المتاحة للإضافات التي يختارون مشاهدتها. وقد تمت الإشادة بمتصفح بريف مؤخرًا في دراسة للخصوصية على منافسيه السائدة كروم وسافاري وفايرفوكس. أيضًا، رأى تشارلز هوسكينسون أنه في غضون خمس سنوات يمكن أن يتجاوز كروم.

وفي ٥ مارس، قدم بريف الحماية من "تحديد البصمات". تحديد بصمة المتصفح هي الطريقة التي يتتبع بها المعلنون المستخدمين عبر الإنترنت من خلال "إنشاء مجموعة كبيرة من الأشياء الفريدة قليلًا بشأن المتصفح والبيئة".

وفي حين أن معظم المتصفحات تقاوم هذه التقنية من خلال محاولة "جعل المتصفحات المختلفة تبدو متشابهة قدر الإمكان"، فإن منهج بريف مختلف. وفقًا للشركة، فإن إدخال التوزيع العشوائي يجعل "كل متصفح يبدو فريدًا تمامًا، سواء بين مواقع الويب أو بين جلسات التصفح".

ويمكن لأي شخص الآن كسب مكافآت بيزك أتنشن توكن باستخدام متصفح بريف لحماية الخصوصية واستردادها لاحقًا للحصول على العديد من خيارات المكافآت المتاحة من خلال شبكة تاب.