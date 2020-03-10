حصري: أحد البنوك الفرنسية الكبرى يمنع العملاء من استخدام كوين بيز

تام شمس - الثلاثاء 10 مارس 2020 10:48 مساءً - تظهر النتائج الأولية أن المجموعة المصرفية الدولية الفرنسية بي إن بي باريبا تمنع العملاء من إرسال الأموال إلى منصة كوين بيز الرئيسية لتبادل العملات الرقمية.

ويبدو أن الحظر قد بدأ هذا الأسبوع، على الرغم من أن التحويلات عملت بشكل طبيعي خلال الأسبوع الذي بدأ يوم ٢ مارس، وذلك حسبما أخبر مصدر مجهول وأحد عملاء بي إن بي باريبا كوينتيليغراف، مشيرًا إلى تعاملاته مع قسم خدمة العملاء في البنك.

لكن المصدر أضاف أن البنك لم يُغلق المعاملات إلى البورصات الأخرى. حيث يبدو أن البنك لا يزال يسمح بالتحويلات إلى فرع باينانس الأوروبي، باينانس جيرسي.

بي إن بي باريبا يحدد عدة أسباب لمنع التحويلات

شارك مصدر كوينتيليغراف تسجيلات تؤكد أن العملاق المصرفي أغلق المعاملات على منصة العملات المشفرة "كوين بيز". حيث قال ممثل بي إن بي باريبا للمصدر خلال مكالمة هاتفية "إنها تعتبر عملية غير قانونية". كما قال العميل إنه لم يتلق أي تحذير من قرار البنك بوقف التحويلات إلى كوين بيز.

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وقد استشهد البنك بالاحتيال والبرامج الضارة والخدع والعملة التي تركز على إخفاء الهوية "مونيرو" كسبب منطقي لإغلاق التحويلات إلى كوين بيز.

البنوك الأخرى قد حظرت العملات المشفرة في الماضي

هذه الحالة ليست المرة الأولى التي تمنع فيها مؤسسة مالية عملائها من نشاط العملات المشفرة.

فوسط ارتفاع سعر بيتكوين البالغ ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي في ديسمبر ٢٠١٧، بدأت عدة بنوك في بلغاريا في إيقاف وصول العملاء إلى بورصات بيتكوين في البلدان الأخرى. حيث أغلقت البنوك العديد من حسابات البورصات البلغارية.

كما حظر جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب العملاء من شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الائتمان في فبراير ٢٠١٨.