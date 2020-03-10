سيركل تُطلق واجهات برمجة تطبيقات USDC لتبني العملات المشفرة الشامل

تام شمس - الثلاثاء 10 مارس 2020 08:49 مساءً - كشفت شركة سيركل، وهي الشركة التي تقف وراء العملة المستقرة USDC، عن ثلاث واجهات برمجة تطبيقات جديدة للشركات في ١٠ مارس. وتهدف أدوات المطورين الجديدة إلى مساعدة الشركات التقليدية على استخدام USDC كبديل للقنوات التقليدية.

وتستهدف واجهات برمجة التطبيقات الجديدة "أي نشاط تجاري أو خدمة للتجارة عبر الإنترنت"، مما يشير إلى نية الشركة للتحرك خارج بيئة العملات المشفرة الفورية.

وتتوفر ثلاث فئات مميزة من واجهات برمجة التطبيقات. تسمح واجهة المدفوعات للشركات بتسوية مدفوعات بطاقات الائتمان مقابل USDC، وبالتالي سد النظم الإيكولوجية التقليدية والعملات المشفرة.

بينما تم تصميم واجهة برمجة تطبيقات المحافظ لتبسيط تخزين العملات المستقرة لعملاء سيركل. وهي توفر طبقة من التجريد على المفاهيم المعقدة في العملات المشفرة مثل العقد أو رسوم الغاز أو المفاتيح الخاصة - أثناء إنشاء مهام سير العمل لهياكل الحساب والحساب الفرعي الأكثر تعقيدًا والتي تكون الشركات أكثر دراية بها.

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وأخيرًا، توفر واجهات برمجة التطبيقات للسوق أدوات لمنصات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية عبر الإنترنت.

وقد أشار الإعلان إلى أن الإصدار الأولي لواجهات برمجة التطبيقات قد حدث في ١٠ مارس، على الرغم من أن وظيفتها "سيتم توسيعها في الأسابيع المقبلة".

ومع وعد الشركة بالتركيز على اعتماد العملات المشفرة الجماعي، يبدو أن إصدار واجهات برمجة التطبيقات الجديدة هو المعلم الرئيسي الأول للاستراتيجية الجديدة.