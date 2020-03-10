تيثر تتطلع إلى اللحاق بالركب في مجال التمويل اللامركزي مع تكامل آفي

تام شمس - الثلاثاء 10 مارس 2020 08:49 مساءً - تيثر (USDT) متاحة الآن على آفي، وهي منصة إقراض لا تقد خدمة الحفظ والتي كانت تُعرف سابقًا باسم إيث ليند. ويبدو أن أعلى عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية تشير إلى انتقالها إلى إيثريوم (ETH) للتمويل اللامركزي (DeFi).

وقد شاركت تيثر إعلانًا عن التطوير مع كوينتيليغراف في ١٠ مارس.

ما الهدف من آفي؟

تتيح منصة آفي للمستخدمين اقتراض وإقراض العملات التي تدعمها بسعر فائدة معين. ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال حساب إيثريوم، على الرغم من أنها تدعم مجموعة متنوعة من الخيارات بما في ذلك المتصفح ومحافظ الهاتف المحمول.

ويمكن القيام بالاقتراض إما عن طريق تقديم ضمانات أو عن طريق استخدام قروض عاجلة - وهي قروض يتم سدادها في نفس المعاملة التي يتم فيها اقتراضها. ولا يتطلب النوع الأخير أي ضمانات لأن القرض لن يكون موجودًا إذا لم يتم سداده.

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ووفقًا لتيثر، يمكن استخدام القروض السريعة للاستفادة من فرص المراجحة والتصفية على السلسلة، بالإضافة إلى نقل مراكز التداول بين منصات التمويل اللامركزي. ومثل معظم استخدامات التمويل اللامركزي الحالية، فإن القروض السريعة لها معنى فقط لتداول العملات المشفرة.

يمكن أن يكون إقراض العملات المستقرة على آفي (والعديد من المنصات الأخرى) مربحًا جدًا. واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، يبلغ النسبة المئوية السنوية للعائد (APY) - وهو رقم فائدة يمثل إعادة استثمار مستمر - على داي ٢٥٪ عند استخدام معدل "مستقر". ويبلغ معدل تيثر حوالي ٤٪.

تتغير الأرقام المحددة بشكل متكرر لأنها تعتمد على ديناميات السوق. وقد أبلغت تيثر عن معدل النسبة المئوية السنوية للعائد أكثر من ١٢٪ في وقت سابق يوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من إطلاقها.