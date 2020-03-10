بورصة شرق الكاريبي للأوراق المالية تجرّب عروض الأوراق المالية المرمزة

تام شمس - الثلاثاء 10 مارس 2020 08:49 مساءً - تخطط بورصة شرق الكاريبي للأوراق المالية (ESCE) لإقامة شراكة مع شركة بلوكستيشن الرائدة في سوق الأصول الرقمية في كندا لتجربة عروض الأوراق المالية المرمزة (STOs)، وفقًا لرسالة خطاب نوايا منشورة يوم ١٠ مارس.

ومن المقرر أن توفر بلوكستيشن منصة لإدراج وتداول وإزالة المقاصة والتسوية وترميز الأصول الرقمية.

وقد كانت بورصة شرق الكاريبي للأوراق المالية أول سوق للأوراق المالية والبورصة الإقليمية في نصف الكرة الغربي وأسسها البنك المركزي لشرق الكاريبي (ECCB).

وتدير البورصة الأعضاء الثمانية في منظمة دول شرق البحر الكاريبي - أنغيلا، أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، غرينادا، مونتسيرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

الأصول الرقمية المتداولة في بورصة شرق الكاريبي للأوراق المالية ستكون مؤمنة بالكامل

ستشهد الشراكة المخططة تطوير بوابة للمصدرين لإدارة وثائق الإفصاح عن الأوراق المالية المرمزة المقبلة، بالإضافة إلى أدوات الأمن المصممة لمساعدة المنظمين لتتبع تداول الأصول الرقمية. كما سيتم توفير تغطية تأمينية كاملة لجميع الأصول الرقمية المتداولة على منصة بلوكستيشن.

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وقد صرح تريفور بليك، المدير الإداري لبورصة شرق الكاريبي للأوراق المالية، قائلًا: "تفخر البورصة بأخذ دور رائد في زيادة الوصول إلى سوق الأوراق المالية والمشاركة فيه من خلال الأصول الرقمية".

وسوف تدعم منصة بلوكستيشن تداول بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وستكون مفتوحة للتجار الدوليين.

بلوكستيشن تطلق منصة الأصول الرقمية مع بورصة جامايكا

بدأت المناقشة بين بلوكستيشن وبورصة شرق الكاريبي للأوراق المالية في أواخر عام ٢٠١٨ بعد تجارب منصة الأصول الرقمية في بلوكستيشن مع بورصة جامايكا (JSE) وبرنامج تجريبي مخطط له في بورصة بربادوس.

وفي الشهر الماضي، أعلنت بورصة جامايكا وبلوكستيشن عن الإطلاق الرسمي للمنصة. وتقوم البورصة حاليًا بمراجعة طلبات خمس شركات تسعى لإطلاق عروض الأوراق المالية الرقمية.