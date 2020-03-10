ماذا يقول سوق النفط عن ملاذ البيتكوين الآمن؟

وصلت الاضطرابات المالية التاريخية يوم الاثنين إلى ما هو أبعد من الأسهم ، حيث غرقت السلع و سوق النفط وحتى أسواق العملات المشفرة و البيتكوين.

هل البيتكوين هو الملاذ الآمن بعد سقوط سوق النفط ؟

وقال علي خديري ، كبير مستشاري الشرق الأوسط سابقًا في شركة إكسون والرئيس التنفيذي الآن لشركة دراغومان فنتشرز الإستراتيجية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها: “أنه لا يوجد أي أصل آمن الآن – باستثناء النقد ، والدولار الأمريكي”.

في حين انخفضت أسعار البيتكوين Bitcoin بحوالي 10 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، خفضت المملكة العربية السعودية أسعار صادراتها من النفط عندما رفضت روسيا دعم جهود منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” لخفض إنتاج النفط. يحذر خبراء الحجر الصحي من فيروس كورونا من انخفاض عدد السيارات على الطريق والتباطؤ الاقتصادي وانخفاض الطلب على النفط.

وصف مات سميث ، مدير أبحاث السلع في ClipperData ، الحالة الراهنة بأنها سوق نفط “مفرطة في العرض” حيث اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة جذرية ، مما أضر بكل ما في الأمر من نتائج ، في محاولة “لإعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات”.

وقال سميث إنه سيكون من الصعب على الدول إعادة تكوين سلاسل التوريد الخاصة بها لتتجاوز السوق المشبعة. على الرغم من أن دولًا مثل إيران مهتمة باستخدام صناعة تعدين البيتكوين لتحويل الطاقة الرخيصة إلى أصول عالمية ، يوافق كل من سميث وخديري على أنه لا يوجد أي اهتمام جدي في البيتكوين كبديل للسوق في الوقت قريب.

وقال سميث: “في أوقات الأزمات ، ترتبط جميع الأسواق” بحجة أن الانخفاض يتناقض مع “الملاذ الآمن” للبيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك ، قال مشغل مزرعة تعدين بيتكوين مجهول في إيران إن العديد من العمليات قد توقفت بسبب الانتكاسات التنظيمية مثل الرسوم المفروضة على الكهرباء المدعومة.

قد تكون دواعي سرور المهتمين بالعملات المشفرة حول إمكانية تحويل فائض الطاقة إلى عملة بيتكوين ، لكن لا يبدو حتى الآن كما لو أن أعضاء أوبك يضعون أولويات للبنية التحتية للتعدين لهذا النهج. قال معدن البيتكوين الإيراني إن الصناعة المحلية لا يبدو أن لها أي صلة باستراتيجيات الحد من أزمة السوق الأوسع ، على الأقل لا يعرفها أي مدنيين.

ومع ذلك ، إذا استمر سوق النفط في الهبوط ، قال خديري: “قد يتسبب ذلك في انهيار إيران والعراق وفنزويلا”.

وأضاف خديري متحدثاً عن الدولة المصدرة للنفط التي يعوقها كل من العقوبات وتفشي فيروس كورونا: “إيران في ورطة كبيرة”.

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بغض النظر عن ذلك ، فإن ثيران البيتكوين لا يزالون غير متأثرين.

المؤسس المشارك لشركة Electric Capital أفيشال جارج ، قد يصبح البيتكوين أحد أصول الملاذ الآمن في المستقبل. قال المستثمر الذي يركز على عملات البيتكوين ، تور ديميستر ، إنه يتوقع أن تؤدي فوضى السوق الأوسع إلى زيادة هيمنة البيتكوين على البورصات.

ما نريده في فترة الأزمة هو الخيارات، و البيتكوين و العملات المشفرة، قد تكون نوعا ما أصولا أمنة في هذه الفترة، و هذا ما تم ملاحظته في سوق العملات المشفرة حتى بعد الانهيارات الأخيرة.

قال جابور جورباكز ، مدير استراتيجيات الأصول الرقمية في VanEck / MVIS ، إن تبني استراتيجية البيتكوين هو في مصلحة أي بلد يشارك بشكل كبير في أسواق الطاقة.

وقال جورباكز: “بينما يظل نظام البترودولار مهيمنًا في الوقت الحالي ويتفوق الدولار الأمريكي على العملات الأخرى ، فإن الدول ذات السيادة تبحث بشكل متزايد عن بدائل” ، مضيفًا أن سرد الملاذ الآمن لم يتم إثباته لأن “عملة البيتكوين أصل صغير نسبيًا وليست كذلك. و إنما هو مخزن متكامل للقيمة حتى الآن. ”

في الواقع ، كانت هناك شائعات في المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير مفادها أن بعض الدول تبحث بنشاط عن عملات بديلة لتسوية صفقات سوق الطاقة. لكن هؤلاء المشاركين في المنتدى رفضوا عمومًا عملات البيتكوين باعتبارها أنظمة ناشئة جدًا ، وأنظمة فيات البديلة كبديل ضعيف للدولار ، على الأقل حتى الآن.

لقد حاول الروس والصينيون سنوات. وقال خديري: فيما يتعلق بالبترودولار المثل ، أضاف أن الأمم “لا يمكن تهجير الدولار حتى يكون هناك بديل قابل للتطبيق.”