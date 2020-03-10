جينيسس ماينينغ ترفض دعوى ٣,١ ملايين دولار من متعاقد سابق

تام شمس - الثلاثاء 10 مارس 2020 06:51 مساءً - دخلت شركتان في مجال العملات المشفرة في خلاف قانوني فيما يتعلق بملايين الدولارات في فواتير مزعومة غير مدفوعة.

ففي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، رفعت شركة ديجيتال كابيتال للمدفوعات ومقرها لندن دعوى قضائية ضد شركة جينيسس ماينينغ بسبب فشلها في دفع ٢,٤ مليون جنيه إسترليني (٣,١ ملايين دولار تقريبًا) في شكل فواتير غير مدفوعة مقابل قيامها بتطوير وصيانة برامج بطاقات الائتمان الخاصة بها.

والآن، جادلت جينيسس ماينينغ أيسلندا في جلسة استماع للمحكمة بأن ديجيتال كابيتال فشلت في تقديم برامج ذات قدرات تتجاوز "الوظيفة الطرفية"، وفقًا لتقرير لاو٣٦٠ في ٩ مارس.

وتتعلق الإجراءات القانونية بشراكة تم حلها الآن بين الشركتين لإطلاق نظام بطاقة الخصم المباشر للعملات المشفرة في عام ٢٠١٨.

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جينيسيس تبدأ دعوى مضادة ضد ديجيتال كابيتال

وفقًا لشركة ديجيتال كابيتال، قررت جينيسس التوقف عن سداد مدفوعاتها اعتبارًا من نوفمبر ٢٠١٨ بعد أن بدأت تواجه صعوبات مالية نتيجة للسوق الهابط لعام ٢٠١٨ - الذي شهد انخفاض سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٨٤٪ من ٢٠٠٠٠ دولار تقريبًا إلى ٣٢٠٠ دولار.

وزعمت الشركة أن قرار جينيسيس بالتخلي عن الصفقة أدى إلى ديون قدرها ٢,٤ مليون جنيه استرليني، ومن المرجح أن تستمر الأرباح المفقودة في المستقبل حتى عام ٢٠٢٢. كما سعت شركة ديجيتال كابيتال إلى الحصول على ٦ ملايين جنيه (حوالي ٧,٨ ملايين دولار) كتعويضات.

وردت جينيسس من خلال إطلاق دعوى مضادة ضد شركة المدفوعات في أواخر العام الماضي، تسعى لاسترداد الأموال التي دفعتها لشركة ديجيتال كابيتال لمنصة أخفقت في تقديم ما وعدت به في النهاية.

وفي الدفاع، ادعت شركة ديجيتال كابيتال أن تأخيرات المشروع كانت ناجمة عن فشل جينيسس في توفير المستندات الفنية اللازمة.