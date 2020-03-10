شركة إقراض العملات المشفرة بلوكفاي تضيف الدعم للتحويلات المباشرة لشراء العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 10 مارس 2020 04:51 مساءً - أضافت منصة إقراض العملات المشفرة بلوكفاي دعمًا للنقد على منصتها، مما يتيح للعملاء شراء العملات المشفرة من خلال التحويلات البنكية.

وقد كشفت الشركة عن الخيار الجديد في بيان صحفي صدر يوم ١٠ مارس، موضحةً أن مستخدميها يمكنهم الآن إرسال التحويلات البنكية إلى بلوكفاي لشراء عملات رقمية وكسب عائد سنوي يصل إلى ٨,٦٪. وخدمة التحويل البنكي مدعومة من قبل شركة الخدمات المالية سيلفرغيت وهي متوفرة محليًا ودوليًا.

كما صرح مؤسس بلوكفاي والرئيس التنفيذي للشركة زاك برنس لكوينتيليغراف أن بيتكوين (BTC)، في الوقت الحالي، لا تزال العملة المشفرة الأكثر شيوعًا على المنصة وتتبعها إيثريوم (ETH) ثم العملات المستقرة مثل يو إس دي كوين (USDC).

"لقد وجدنا أن الأجيال الأكبر سنًا أكثر عرضة للاستثمار في العملات المستقرة، لأنهم أقل ميلًا للمخاطرة، في حين أن عملاء الجيل زد وجيل الألفية والجيل إكس هم أكثر عرضة لامتلاك بيتكوين وإيثريوم". Advertisements

قريبًا، ستبدأ بلوكفاي في إضافة دعم للعملات المشفرة إضافية على المنصة، بما في ذلك العملات المستقرة والعملات المدعومة بالأصول والعملات المشفرة.

استثمارات وخطط لمنتجات جديدة

شهدت جولة تمويل بلوكفاي في أواخر فبراير حصول الشركة على ٣٠ مليون دولار. وقد قاد الجولة صندوق رأس المال فالار فنتشرز الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، بمشاركة أكونا كابيتال وسي إم تي ديجيتال وإيفون فنتشرز وكاسل آيلاند فنتشرز وبربل أرش فنتشرز وكينيتيك كابيتال وهاش كي كابيتال ومقره هونغ كونغ.

وفي ذلك الوقت، خططت شركة بلوكفاي لتخصيص الأموال التي تم جمعها لتوسيع عروضها وألمحت إلى أنها ستقوم بطرح منتجات يمكن للجمهور العام الوصول إليها، بدءًا بتطبيق الهاتف المحمول، في الأشهر المقبلة.