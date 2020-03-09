صفقةٌ بقيمة ٢ مليار دولار ستُبقي مناصر العملات المشفرة "جاك دورسي" كرئيس تنفيذي لتويتر

تام شمس - الاثنين 9 مارس 2020 09:52 مساءً - أبرمت شركة إدارة الاستثمار إليوت إنفستمنت صفقة مع تويتر لحفظ دور جاك دورسي في منصب الرئيس التنفيذي لشبكة التواصل الاجتماعي.

وبعد إغلاق الصفقة - التي تعتبر إعادة شراء للأسهم بقيمة ٢ مليار دولار - ستحصل إليوت على مقعد في مجلس إدارة تويتر، وذلك وفقًا لما أوردته إن بي سي يوم ٩ مارس. وكجزء من الاتفاقية، ستستثمر شركة الأسهم الخاصة "سيلفر ليك" مليار دولار في تويتر وستحصل أيضًا على مقعد في المجلس. وسيستمر مجلس إدارة تويتر في البحث عن عضو ثالث في مجلس الإدارة.

وتعليقا على الصفقة، قال دورسي:

"إن استثمار سيلفر ليك في تويتر هو صوت قوي للثقة في عملنا وفي مسيرتنا إلى الأمام. وهي واحدة من أكثر الأصوات احترامًا في التكنولوجيا والتمويل ونحن محظوظون لأن يكون لهم شريكنا الجديد وكعضو في مجلس إدارتنا." Advertisements

مخاوف بشأن خطط دورسي

بدأ بول سينغر، المستثمر الملياردير ومؤسس إليوت إنفستمنت، في الضغط من أجل إزالة دورسي من منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في أواخر فبراير. ويكمن الدافع وراء هذه الخطوة في مخاوف من تقسيم دورسي لوقته بين شركتين تزيد قيمتهما على خمسة مليارات دولار - تويتر وشركة مدفوعات العملات المشفرة "سكوير" - ورغبته في الانتقال إلى إفريقيا.

وبعد الأخبار حول الإزالة المحتملة لدورسي، عبر بعض اللاعبين الرئيسيين في مجال العملات المشفرة عن دعمهم للمدير التنفيذي. حيث لم يرغب المؤسس المشارك لإيثريوم، فيتاليك بوتين، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون مسك"، والمعروف أيضًا بتأييده النشط للعملات المشفرة، في تنحي دورسي من منصبه على تويتر.

وقد شكك بوترين على وجه التحديد في كفاءة الرئيس التنفيذي الجديد المحتمل الذي سيحل محل دورسي، قائلًا: "أنا أيضًا #أدعم_جاك. من المؤكد أن تويتر لديه عيوب، لكن @جاك قام بعمل أفضل بكثير مما كنت أتوقعه/أخافه من مدير صندوق تحوط تم تعيينه ليحل محله."