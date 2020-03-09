شركة الخدمات المالية العملاقة مورنينغستار تصنّف أول أوراق مالية قائمة على إيثريوم

تام شمس - الاثنين 9 مارس 2020 09:52 مساءً - قيمت شركة الخدمات المالية العملاقة مورنينغستار الأوراق المالية لسلسلة المطاعم الأمريكية فاتبرغر - وهي أول أوراق مالية قائمة على إيثريوم تصنفها الشركة.

وقد ذكرت فوربس يوم ٨ مارس أن توريق شركة فاتبرغر بقيمة ٤٠ مليون دولار لقيمة الأوراق المالية من شركة مورنينغستار تضمن أوراقًا مالية صدرت في سلسلة إيثريوم.

ووفقًا للتقرير، فإن تصنيف مورنينغستار نفسه يتعلق بأمان الديون الورقية التقليدية، فقد أشارت شركة التصنيف إلى وصول أسرع للبيانات بفضل تحسين الشفافية باستخدام بلوكتشين. وقد بدأت شركة مورنينغستار للتصنيف الائتماني العمل على منصة بلوكتشين لصناعة سندات الدين في أكتوبر ٢٠١٩، وهو سوق تقدر قيمته بـ ١١٧ تريليون دولار.

Advertisements

ومورنينغستار هي شركة خدمات مالية عالمية كبرى. ووفقًا لموقع الويب الخاص ببيانات الشركة، فإن إيراداتها السنوية تبلغ ١,٢ مليار دولار وتوظف ٥٤١٦ شخصًا. ومن ناحية أخرى، يبلغ إيرادات فاتبرغر تبلغ حوالي ٨,٨ ملايين دولار وتستطيع أن توظف ٥٠٣ أشخاص.

استخدام بلوكتشين في الأوراق المالية

يرى الكثيرون أن الشفافية وتكامل البيانات لشبكات بلوكتشين مناسبة تمامًا لإدارة الأوراق المالية المنظمة. ففي أواخر شهر يناير، قال رئيس مجلس البورصات والأوراق المالية الهندي أجاي تياغي إن بلوكتشين هو من بين التقنيات التي يمكن أن تحول سوق الأوراق المالية.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق التقليدية تشكك إلى حد كبير في بعض منصات الأوراق المالية الرقمية على الأقل. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقتٍ سابق اليوم، لا تزال بورصة بوسطن للأوراق المالية تنتظر موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.