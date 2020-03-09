مسؤولو البنك المركزي: تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة يمكنها تحسين النظام المالي العالمي

تام شمس - الاثنين 9 مارس 2020 02:55 صباحاً - في ٧ مارس، ناقش ثلاثة خبراء نقديين وعاملين في مجال العملات الأجنبية التحديات والآفاق الخاصة بالعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في مؤتمر بيتكوين إكسبو ٢٠٢٠ لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقد أقر المحاضرون بأن تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) يمكنها أن تحسن النظام النقدي العالمي الحالي، ومع ذلك، جادلوا بأن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة فيما يتعلق بخصوصية وإمكانية التشغيل البيني وقابلية توسيع سلاسل الحظر.

مسؤولة في صندوق النقد الدولي: يجب ألا تتسرع البنوك المركزية في اعتماد تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة

حذرت سونيا دافيدوفيتش، الخبيرة الاقتصادية في صندوق النقد الدولي (IMF)، البنوك المركزية من التسرع في تنفيذ أنظمة بلوكتشين دون التدقيق بشكل صحيح في التكنولوجيا أولًا.

حيث قالت: "ما رأيناه كثيرًا هو أن هناك ضجة كبيرة وسرعان ما يقفز الناس لاختيار هذه التكنولوجيا لمجرد أنها شعبية".

"وقد حدث ذلك بالتأكيد مع بلوكتشين. ونتيجةً ذلك هي أننا رأينا البنوك المركزية التي تتعامل معها مباشرة دون المرور عبر العملية المناسبة لاختبار التكنولوجيا في إثبات مفهوم، واختيار البائعين من خلال عملية المزايدة المفتوحة، و وجود طلب للحصول على مقترحات".

على الرغم من مجموعة الأنظمة الموزعة المتاحة للبنوك المركزية، تدعي دافيدوفيتش أن أيًا منها لم يثبت خصوصية قوية وقابلية التشغيل البيني. وأضافت المسؤولة في صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية تواجه مخاطر كبيرة في تنفيذ هذه التقنيات - لأنها عادةً ما تقوم بالتعاقد الخارجي مع شركات خارجية.

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"إن الأمر يتعلق بأضعف حلقة. يمكن أن يكون لديك نظام آمن، ولكن إذا كان الأشخاص الذين يقومون بتشغيل النظام ينقرون على رسالة بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي أو يسمحون باختراق أمني، فلن يساعد نظامك الأكثر قوة في الأمان."

فهل يمكن لتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة دعم أحجام المعاملات بالتريليونات؟

يتوقع روبليه علي، وهو باحث في مبادرة العملات الرقمية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومسؤول سابق في بنك إنجلترا، أن العملات الرقمية للبنك المركزي ستتخذ في النهاية أشكالًا مختلفة "مختلطة".

"من المحتمل أن ينتهي الأمر في النهاية إلى مزيج هجين. ولا أعتقد أن كل بنك مركزي سيختار النظام نفسه. فكيف سيكون تفاعلهم مع بعضهم البعض هو المفتاح، حتى تتمكن من فرزها في نظام واحد."

كما أكد بوب بينش، مدير الأبحاث التطبيقية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن العملات المشفرة مثل بيتكوين لا يمكنها التوسع لتلبية احتياجات البنوك المركزية.

"بيتكوين مثيرة للاهتمام للغاية لأنها في الغالب مجرد قيم للمعاملات. ولكن إذا كنت تحاول بناء عملة بنك مركزي للأفراد - مثل الصين، على سبيل المثال، حيث يوجد ٤٠ تريليون في الحجم تم إنشاؤها في العام الماضي من خلال ويتشات وحده - فأنت بحاجة إلى شيء قد انتهى و مرارًا وتكرارًا، يمكن نقل القيمة والقيام بذلك بسرعة دون كسر".

على الرغم من الإقرار بأن تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة "قد تنجح"، حث مسؤول الاحتياطي الفيدرالي البنوك المركزية على النظر في مخاطر "وضع ثقتهم الكاملة وثقة عملتهم الحكومية" في تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة.

علي باي وويتشات تمتلكان احتياطيات البنك المركزي الرقمية

وأضاف بينش أن علي باي وويتشات أصبحا يشكلان احتياطيات البنك المركزي الرقمي في العالم في أعقاب تحرك بنك الشعب الصيني لتمويل كلا النظامين مباشرة منذ يونيو ٢٠١٩.