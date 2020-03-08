العملاء يتهمون بورصة كريكس٢٤ بإخفاء التعرض للاختراق

تام شمس - الأحد 8 مارس 2020 09:02 مساءً - يتهم المستخدمون بورصة العملات المشفرة الإستونية، كريكس٢٤، بإخفاء حجم الاختراق عن مستخدميها بعد تعليق التداول لعدة أزواج من العملات البديلة.
ويدعي أعضاء كريكس٢٤ أن البورصة لم تقدم تفسيرًا لتعليقها لأكثر من ستين من العملات البديلة. كما جمدت البورصة أيضًا خدمات السحب والإيداع للعديد من عملات المنصة.
وعلى الرغم من التعطيل الواضح للخدمات والدعوات للحصول على إجابات على تويتر، تشير منشورات التواصل الاجتماعي في البورصة إلى أنها كانت أكثر اهتمامًا بمحاولة حشد الدعم لعمليات إدراج جديدة بدلًا من معالجة مخاوف مستخدميها.
تصاعد الاتهام على نشاط Htmlcoin المشبوه
يشير تقرير نشره موقع الأخبار البرازيلي "لايفكوين" في ٦ مارس إلى مستخدم مجهول من كريكس٢٤ يدعي أنه حدد حركات مشبوهة من عملة Htmlcoin البديلة، وقد يشير إلى حدوث خطأ من جانب البورصة.
ويدعي المستخدم أن البورصة جمدت أمواله في منتصف فبراير، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من ٣٢٠٠٠ دولار من العملات المشفرة.
وقد أعلنت شركة كريكس فيما بعد أن ٢٠٠ مليون Htmlcoins، بقيمة ١١٢٠٠ دولار، سُرقت من محافظها وأنها ستعمل مع فريق Htmlcoin لتسديد المستثمرين.
تحويل ١,٣ مليار Htmlcoin من كريكس٢٤ إلى هيت بي تي سي
ومع ذلك، يدعي المصدر المجهول أنه قد تم تحديد ١,٣ مليار من Htmlcoins تم سحبها من محفظة كريكس، بقيمة ٧٢٨٠٠ دولار، في ١٢ فبراير. وقد تم إرسال الأموال إلى بورصة العملات المشفرة هيت بي تي سي.
تمت إضافة Htmlcoin، التي تمتلك قاعدة مستخدم برازيلية كبيرة، إلى البورصة خلال شهر يناير من هذا العام. وبعد أقل من شهرين، أصبحت عمليات الاقتران في وضع عدم الاتصال.
كما ذُكر أن كريكس٢٤ قد زادت من متطلبات التحقق من معرفة عميلك الخاصة بمعالجة عمليات السحب منذ أن بدأت الاتهامات في الدوران - مما أثر على قدرة عملائها على إزالة الأموال من المنصة.
ووفقًا لكوين٣٦٠، استضافت كريكس٢٤ ما يقرب من ٢,٦٢ مليون دولار في التداول على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية - لتحتل المرتبة ١٣٧ من حيث الحجم اليومي في وقت كتابة المقالة.
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