بوينغ تستخدم بلوكتشين لتتبع وبيع ١ مليار دولار في قطع الغيار بمجال الطيران

تام شمس - الأحد 8 مارس 2020 09:02 مساءً - أبرمت بوينغ شراكة مع مجموعة هانيويل متعددة الجنسيات في مجال الفضاء الجوي لاستخدام منصة غودايركت لتتبع وبيع قطع غيار الطائرات الزائدة بقيمة مليار دولار باستخدام تقنية بلوكتشين.

وقد تم الكشف عن الشراكة في منتدى هايبرليدجر العالمي ٢٠٢٠ في ولاية أريزونا. حيث صرحت ليزا بوترز، المدير العام لشركة هانيويل، بأن الأجزاء قد تم تحميلها إلى سوق غودايركت تريد في نهاية الأسبوع الماضي.

بلوكتشين تتفتح قطع غيار صناعة الطيران للتجارة عبر الإنترنت

تعتمد صناعة الطيران تقليديًا على شبكة من الشهادات الورقية التي تجلب الصداع وتتعلق بكل جزء على حدة، والشركة المصنعة الأصلية، ومعايير السلامة الحالية.

كما يجب أيضًا نقل المستندات فعليًا بين مواقع عديدة، مما حال دون تطور سوق قطع غيار الطيران عبر الإنترنت بسبب مخاوف التزوير.

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على هذا النحو، تسعى غودايركت تريد إلى فتح صناعة قطع غيار الطائرات أمام التجارة الرقمية - مع تقدير باترز أن ٣٪ فقط من السوق الذي تبلغ قيمته ١٤ مليار دولار تتم عبر الإنترنت.

وعادة ما يتم إعادة بيع قطع غيار الطيران أربع مرات قبل إيقاف تشغيلها، مما يبرز الفوائد التي توفرها التكنولوجيا الموزعة في أن تكون قادرة على التصديق على صحة الوثائق ذات الصلة.

شبكات بلوكتشين ذات الأذونات مقابل الشبكات المفتوحة للشركات

تشتمل منصة غودايركت الخاصة بهانيويل على إصدار مخصص من التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر الخاصة بهايبرليدجر فابريك والتي تم طرحها قبل أقل من عامين.

وقد ذكرت باترز أنه في عامها الأول، قامت غودايركت تريد بتسهيل مبيعات قدرها ٧ ملايين دولار - وهي تتوقع أنها ستزيد أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية هذا العام. ويوجد ما يقرب من ٦٥٠٠ من مستخدمي غودايركت المسجلين والذين يمثلون ٢٤٠٠ شركة.