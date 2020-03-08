قد يجبر الطلب من المستثمرين الأفراد هيئة الأوراق المالية والبورصات على الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة

تام شمس - الأحد 8 مارس 2020 07:01 مساءً - ناقش العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركات الاستثمار حول احتمال قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC ) الأمريكية بترخيص صندوق بيتكوين (BTC) للتداول في البورصة بالولايات المتحدة، وذلك خلال بث على سي إن بي سي يوم ٧ مارس.

ويتبع النقاش رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخير لطلب صندوق بيتكوين المتداول في البورصة المعلق.

وكانت ويلشاير فينيكس قد تقدمت أولًا بطلب لإصدار صندوق "United States Bitcoin and Treasury Investment Trust المقترح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات خلال يناير ٢٠١٩.

وعلى الرغم من تعديل طلبهم ست مرات في ١٣ شهرًا، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلب الصندوق المتداول ففي البورصة من ويلشاير فينيكس، مشيرةً إلى مخاوف بشأن التلاعب بسوق بيتكوين، والحماية المحدودة للمستثمرين.

صندوق بيتكوين المتداول في البورصة قد يأتي مع الطلب على نطاق واسع من المستثمرين الأفراد

يتوقع كريس هيمبستيد، مدير تطوير الأعمال المؤسسية في مؤسسة صناديق التحوط والصناديق المداولة في البورصة إندكس آي كيو، أن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة سيأتي مع نمو الطلب على المنتجات من المستثمرين الأفراد.

قال هيمبستيد: "أشك بشدة في أنها ستكون القشة الأخيرة". "أعتقد أن الجميع سيستمر في الاستماع إلى الآراء والملاحظات من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وما هي تعليقاتهم، وسوف يواصلون معالجتها."

وعلى الرغم من التنبؤ بأن الهيئة ستعيد النظر في موقفها إذا واجهت طلبًا واسع النطاق في السنوات القادمة، إلا أن هيمبستيد لا يتوقع "أي تغييرات مهمة في قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات في المستقبل القريب".

"في مرحلةٍ ما، عندما يدفع الطلب في السوق والطلب من المستثمرين البندول إلى منطقة معينة، فمن المحتمل أن يأخذوا نظرة أخرى على الأمر وأن يكون لديهم أنواع مختلفة من الاعتبارات". Advertisements

كما عبر نيك كولاس، المؤسس المشارك لشركة داتا تريك ريسرش لتحليل الاستثمارات، عن شكوكه في احتمال قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بترخيص صندوق بيتكوين المتداول في البورصة في أي وقت قريب.

وصرح قائلًا: "سنشهد إصدار العملة المشفرة للبنك المركزي قبل أن نرى صندوق بيتكوين المتداول في البورصة".

العملات المستقرة تلبي احتياجات المستهلكين

وعندما سئل عما إذا كانت العملات المستقرة "منطقية وشيكة" بالنسبة للمستهلكين، أجاب هيمبستيد: "أعتقد أنك ستصل لشيء ما".

يتوقع هيمبستيد أن تصبح العملات المستقرة وغيرها من منتجات العملات المشفرة خاضعة للتنظيم مع نضوج القطاع والحصول على فهم أكبر للأعمال الداخلية لتكنولوجيا دفتر السجلات الموزع (DLT).

"أعتقد أنه ربما يكون جزء مما ينتظرونه هو المزيد من البنية والرقابة على التعقيد التشغيلي لمعاملات العملات المشفرة [...] وأعتقد عندما نبدأ في رؤية المزيد من التنويع في المخاطرة، وفهمًا أكبر لكيفية هذه العديد من المنتجات، وليس فقط بيتكوين، وكيف تعمل - أعتقد أن هذا هو على الأرجح ما هو مطلوب على مستوى الهيئة".

بلوكتشين "أكثر أهمية" من بيتكوين

وفقًا لما قاله دان وينر، رئيس مجلس إدارة المستشار للاستثمارات ورئيس تحرير "المستشار المستقل للمستثمرين الطليعيين"، فإن اعتماد تكنولوجيا بلوكتشين التجارية يعد "أكثر أهمية" من العملات المشفرة.

حيث رفض وينر فكرة أن هناك حاجة إلى عملات بيتكوين تمامًا، بحجة أن منصات الدفع مثل فينمو اجتذبت اعتمادًا أكبر بكثير من العملات المشفرة.

هل نحتاج فعلًا إلى بيتكوين؟ أنا لست تاجر مخدرات. لست قلقًا بشأن نقل الأموال [...] فلدينا العديد من الطرق لنقل الأموال، ولا أعرف أننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على إخفاء أنفسنا أو هوياتنا".