بيتكوين تنزلق إلى أقل من ٩ آلاف دولار ولكن لا داعي للذعر إلى أن ينهار هذا المستوى

تام شمس - الأحد 8 مارس 2020 12:53 صباحاً - في الساعات القليلة الماضية، انخفض سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٣,٨٥٪، وفقدت دعم ٩٠٠٠ دولار وتراجعت إلى ٨٥٣٥ دولارًا.

وقد حدثت الحركة الهبوطية المفاجئة بعد ارتفاع سعر بيتكوين إلى ٩١٨٨ دولارًا، وهو أعلى بقليل من الهدف البالغ ٩١٥٠ دولارًا والذي اقترح العديد من المتداولين أن الأصل سوف يصل إليه قبل محاولة حركة أكثر حسما نحو ٩٣٠٠ دولار.

مخطط السعر اليومي لسوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

كان المتداولون يتوقعون رفضًا عند ٩١٥٠ دولارًا أو ٩٣٠٠ دولار، وفي وقت كتابة المقالة، يظهر الإطار الزمني اليومي استقرار السعر فوق المتوسط المتحرك على مدى ٢٠ يومًا لمؤشر نطاق بولينغر عند ٨٨٥٨ دولارًا.

الرسم البياني اليومي لبيتكوين. المصدر: تريدينغ فيو

إذا تعذَّرت استعادة الدعم البالغ قيمته ٨٩٠٠ دولار، فمن الممكن أن ينخفض ​​السعر إلى المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم عند مستوى ٦٩٦٩ دولارًا وأدنى من هذا الدعم الذي تم اختباره كثيرًا عند ٨٤٠٠ دولار حيث يتواجد المتوسط المتحرك على مدى ١٢٨ يومًا.

وفقًا لمساهم كوينتيليغراف مايكل فان دي بوب، فإن سيناريو هبوطي محتمل يمكن أن يلعب بعد الرفض عند ٩١٥٠ دولارًا قد ينطوي على فشل سعر بيتكوين في الحفاظ على المتوسط ​​المتحرك لمدة ٢١ أسبوعًا عند ٨٦٦٧ دولارًا.

Advertisements

الرسم البياني الأسبوعي لبيتكوين. المصدر: تريدينغ فيو

أوضح فان د بوب أن "خسارة هذه المنطقة وسنرى الزخم وإعادة اختبار ٨٢٠٠ دولار للأسفل كنتيجة أساسية محتملة". ومع ذلك، يؤكد أنه من منظور الماكرو، فإن هيكل سوق بيتكوين أكثر إلهامًا من القلق ويوضح ما يلي:

"لقد شهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في الأسابيع الأولى من هذا العام، والتصحيح صحي فقط لاستمرار السوق بشكل مستدام."

وعلى المدى القصير، يعد الاحتفاظ بالمنطقة الواقعة بين المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم ومستوى دعم ٨٩٠٠ دولارًا أمرًا ضروريًا أو إعادة اختبار الدعم البالغ ٨٤٠٠ دولار. والإغلاق الأسبوعي دون المتوسط المتحرك على مدى ٢١ أسبوعًا (٨٦٧٦ دولارًا) قد يثير القلق لأنه مستوى مراقب عن كثب من قبل العديد من المتدولين.لكن في الوقت الحالي، لم تحقق بيتكوين أدنى مستوى أدنى من الدعم عند ٨٤٠٠ دولار، لذا يبدو من المحتمل أن تكون هناك مرحلة قصيرة من التوحيد تؤدي إلى إعادة اختبار أخرى لمقاومة ٩١٥٠ دولارًا أكثر من انخفاضها إلى ما دون مستويات الدعم الرئيسية.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

مع تراجع سعر بيتكوين، تلاه الجزء الأكبر من أعلى ٢٠ عملة بديلة مع خسارة ٣٪ إلى ٥٪. حيث تراجعت بيتكوين كاش (BCH) بنسبة ٤,١٦٪، وانخفضت لايتكوين (LTC) ٢,٦٧٪، وتراجعت باينانس كوين (BNB) وترون (TRX) ٥,٠٣٪ إلى ٥,٧٨٪، على التوالي.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة الآن ٢٥٦.٦ مليار دولار، ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٣,٣٪.