فيروس كورونا يصيب مؤتمرات العملات المشفرة للولايات المتحدة

تام شمس - الأحد 8 مارس 2020 12:53 صباحاً - كان هناك تصاعد سريع لتفشي فيروس كورونا COVID-١٩ في جميع أنحاء العالم. وقد تأثر مؤتمران رئيسيان للعملات المشفرة في الولايات المتحدة بالوباء حتى الآن.

حيث انتقل "بيتكوين ٢٠٢٠"، المقرر أصلًا في ٢٧ و٢٨ مارس في سان فرانسيسكو، إلى الربع الثالث من عام ٢٠٢٠. كما أرجأت غرفة التجارة الرقمية مؤتمر "دي سي بلوكتشين ساميت ٢٠٢٠" الأسبوع المقبل. ولم يتم تأكيد مواعيد إعادة الجدولة، وفقًا للإعلانات الصادرة يوم ٦ مارس.

وقد أكدت بيتكوين ٢٠٢٠ لجميع الحاضرين أن تذاكرهم الخاصة بالمؤتمر ستكون صالحة تلقائيًا للحدث الذي تمت إعادة جدولته. كما طلبوا من جميع المشاركين المسجلين الانتظار حتى يتم الإعلان عن التفاصيل المحدثة قبل طلب استرداد الأموال.

كلا المؤتمرين من أهم أحداث الصناعة

مع اقتراب تنصيف بيتكوين في مايو سريعًا، كان هدف بيتكوين ٢٠٢٠ هو جمع أفضل المتحدثين في مجتمع بيتكوين ومؤيديه في مكان واحد. وقد كانوا يأملون في تعلم ومناقشة المعالم القادمة لتكنولوجيا بلوكتشين، وتحديد إذا ما كان المسار الحالي للتكنولوجيا سوف يسمح لها بالوصول إلى كامل إمكاناتها، وفقًا لما جاء في المنشور.

وتدعو قمة دي سي بلوكتشين المسؤولين الحكوميين والمؤثرين في صناعة بلوكتشين كمتحدثين رئيسيين. ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل غرفة التجارة الرقمية، وهي منظمة تعزز قبول واستخدام الأصول الرقمية والتقنيات القائمة على بلوكتشين.