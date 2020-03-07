فشل شركة ICOBox الناشئة في الإقرار باستلام قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، وتدين بمبلغ ١٦ مليون دولار

تام شمس - السبت 7 مارس 2020 08:58 مساءً - أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن تقوم شركة وساطة عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية ICOBox بدفع ١٦ مليون دولار بعد فشل الشركة الناشئة في تنفيذ أمر قانوني سابق من الهيئة.

وقد انحاز قاضي المقاطعة الأمريكية ديل فيشر من ولاية كاليفورنيا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة في حكم تقصير، بعد فشل الوسيط غير المسجل المزعوم في الرد على دعوى الهيئة ضد الشركة الناشئة من سبتمبر ٢٠١٩، وفقًا لبيان بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٠.

ويزعم أن ICOBox أجرت طرح أولي غير مسجل للعملة الرقمية، وكذلك أنشطة وساطة غير مسجلة. وقد تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى محكمة كاليفورنيا في يناير ٢٠٢٠ طالبة مثل هذا الحكم الافتراضي.

يسرت ICOBox الملايين في مبيعات الطرح الاولي للعملات الرقمية

في ١٨ سبتمبر، ٢٠١٩، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) اتخاذ إجراءات قانونية ضد ICOBox والمبدع نيكولاي إفدوكيموف، قائلة إن الشركة تمتلك عرضًا رقميًا غير مسجل في عام ٢٠١٧، حيث قامت بتوزيع أصولها على أكثر من ٢٠٠٠ مشارك. وبحسب ما ورد وصفت الشركة الناشئة أن الأصول ستكسب قيمة مالية.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت إجراء سبتمبر ٢٠١٩، كانت توكنات ICOBox قد انخفضت قيمتها. ويزعم أن ICOBox جمعت حوالي ١٤,٦ مليون دولار خلال الطرح الأولي للعملات الرقمية.

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وقالت ميشيل وين لاين مديرة المكتب الإقليمي في لوس أنجلوس: "بتجاهلها لمتطلبات التسجيل وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، عرّضت ICOBox وإيفدوكيموف المستثمرين إلى استثمارات أصبحت الآن لا قيمة لها فعليًا، دون تقديم معلومات مهمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة".

كما تضمن موجز ٦ مارس أيضًا أن ICOBox قد أجرت تعاملات وساطة لأكثر من ٣٠ منظمة دولية أخرى، وجمعت ٦٥٠ مليون دولار في هذه العملية.

الشركة لم تعترف

المؤسس إيفدوكيموف لم يتعامل حتى الآن مع الإجراءات القانونية لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وفقًا للموجز. وفي ملفه الشخصي على لينكد إن، لا يزال إيفوكلموف يذكر نفسه على أنه مدير رؤية ICOBox، بالإضافة إلى وضعه كمؤسس ومخرج لمؤسسة فودكوينت المعروفة باسم SRL.

وقد حاولت هيئة الأوراق المالية والبورصات الاتصال بالمؤسس في شهر يناير دون نجاح. وقالت الهيئة الأوراق في الموجز إنه "بعد انتهاء تسليم الشكوى في مكتب ICOBox، تم إخلاء المبنى، مع ترك إيجار لعدة أشهر بدون أجر". "جهود إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان إيفدوكيموف المعروف ... لم تحظَ بأي رد (على الرغم من عدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني)."

مع تحديد الموعد النهائي بعد ١٤ يومًا من صدور الحكم، ينص الإجراء الصادر في ٦ مارس على أنه يتعين على إيفدوكيموف دفع غرامة مدنية تصل قيمتها إلى ١٩٢٧٦٨ دولارًا، في حين يتعين على ICOBox دفع ١٦ مليون دولار.