مرات البحث عن مصطلح "بيتكوين فيروس كورونا" تتجاوز "تنصيف بيتكوين"

تام شمس - السبت 7 مارس 2020 08:58 مساءً - من الغريب أن مصطلح البحث "بيتكوين فيروس كورونا" قد تجاوز "تنصيف بيتكوين" على مؤشرات غوغل.

ويشهد مصطلح البحث الفردي أكبر عدد من الزيارات من أوروبا. حيث تشير الأبحاث إلى أن النمسا وسويسرا وأيرلندا تضم ​​الولايات القضائية الثلاثة التي تنتج معظم عمليات البحث عن "بيتكوين كورونا".

اتجاهات البحث لمدة ١٢ شهرًا عن "تنصيف بيتكوين" و "بيتكوين فيروس كورونا": غوغل

تنتج سنغافورة وألمانيا وأستراليا وكندا حركة مرور كبيرة للكلمة الرئيسية، بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة ١٣.

الاهتمام بـ "تنصيف بيتكوين" يتجاوز "إيثريوم ٢.٠"

الاهتمام بتنصيف بيتكوين المرتقب يفوق بشكل كبير تجديد إيثريوم (ETH) القادم، وهو إيثريوم ٢.٠.

اتجاهات البحث لمدة ١٢ شهرًا عن "تنصيف بيتكوين" و "إيثريوم ٢.٠": غوغل

عند المقارنة مع الفترة التي سبقت الوصول إلى التنصيف السابق لبيتكوين، يبدو أن حركة البحث عن مصطلح "تنصيف بيتكوين" تتزايد بثبات لعدة شهور أخرى، مما يشير إلى أن الحدث قد يكون سعره أكثر في الأسواق هذه المرة.

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اتجاهات البحث على مدى ٥ سنوات لمصطلح "تنصيف بيتكوين": غوغل

ومع ذلك، لا يبدو أن الطفرات في عمليات البحث عن "تنصيف بيتكوين" مرتبطة بالتقلبات في عمليات البحث عن "شراء بيتكوين".

اتجاهات البحث على مدى ٥ سنوات لمصطلح "تنصيف بيتكوين" و "شراء بيتكوين": غوغل

حركة العملات البديلة ترتبط بالقيمة السوقية

عند النظر إلى أفضل خمس عملات بديلة حسب الرسملة السوقية - إيثريوم وريبل (XRP) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين إس في (BSV)، يمكننا أن نرى أن حجم حركة مرور البحث يرتبط إلى حد كبير بترتيب كل عملة مشفرة حسب القيمة السوقية - باستثناء "لايتكوين" التي تحصل على عمليات بحث أكثر من "بيتكوين كاش".

اتجاهات البحث لمدة ١٢ شهرًا لأعلى ٥ عملات بديلة حسب القيمة السوقية: غوغل

ومع ذلك، فإن حركة المرور لكلمة "بيتكوين" تفوق كل العملات البديلة بكثير.