"موسم العملات البديلة قد يأتي قريبًا: تقرير بحث باينانس

تام شمس - الجمعة 6 مارس 2020 09:53 مساءً - يقترح قسم الأبحاث في باينانس أن موسم العملات البديلة المزعوم قد يقترب من سوق العملات المشفرة.

انخفاض تداول بيتكوين

أصدرت باينانس ريسرش، وهي ذراع أبحاث السوق في بورصة العملات المشفرة الكبيرة "باينانس"، تقريرًا يوم ٦ مارس يشير إلى أن سوق العملات البديلة سيشهد نشاطًا متجددًا.

حيث انخفضت هيمنة حجم تداول بيتكوين من ٤٠٪ إلى ٢٧٪ في فبراير، ويدرك الباحثون أن ذلك هو واحد من أكثر التغيرات شهرًا على مدار الشهر. ويقترح الباحثون:

"إذا استمر هذا الاتجاه، فسوف يدل ذلك على وجود رغبة أكبر في العملات البديلة من المشاركين في السوق." Advertisements

إيثريوم تشهد تجدد الاهتمام من قبل المتداولين

علاوة على ذلك، ارتفعت الفائدة في تداول إيثريوم) بشكل حاد، مع زيادة إجمالي حجمها الشهري أكثر من ١٥٨,٦٪. كما ارتفع إجمالي حجم التداول الفوري بنسبة ٦٩٪ في المتوسط ​​اليومي مقارنة بشهر يناير. وبشكل عام، شهد شهر فبراير تقلبًا كبيرًا لسوق العملات المشفرة:

"كان الحدث الأهم لهذا الشهر هو ETHDenver، حيث قام العديد من مشاريع هاكاثون حول إيثريوم ببناء مشاريع مختلفة. وقد سلط العديد منهم الضوء على تحول إيثريوم المعلقة إلى إثبات الحصة وقابلية العقود الذكية المبنية على بعضها البعض."

ويبدو أن إيثريوم تتمتع باهتمام متجدد من قبل المتداولين والمستثمرين. فحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق اليوم، يبدو أن الحيتان تقوم بتجميع إيثريوم، مع بلوغ نسبة إمدادات إيثريوم التي تسيطر عليها أعلى ١٠٠ محفظة بالقرب من ٢٥٪.