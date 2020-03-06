انضمام 12 شركة أدوية عالمية إلى تحالف الاتحاد الأوروبي للبلوكشين PharmaLedger

تأسست PharmaLedger في يناير ، وهو تحالف الاتحاد الأوروبي للبلوكشين PharmaLedger مكون من 29 عضوًا ، بما في ذلك 12 شركة أدوية عالمية. يهدف إلى تمكين ابتكار الرعاية الصحية لسلسلة التوريد والتجارب السريرية والبيانات الصحية.

المبادرة هي مشروع مدته ثلاث سنوات برعاية مبادرة الأدوية المبتكرة المدعومة من الاتحاد الأوروبي (IMI) والاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصيدلانية (EFPIA) في إطار برنامج Horizon 2020. تبلغ الميزانية المجمعة أكثر من 20 مليون يورو (22 مليون دولار) ، منها 8.33 مليون يورو (9.3 مليون دولار) كحد أقصى سوف تساهم بها IMI. مشروع PharmaLedger يهدف الى دعمم و دمج الرعاية الصحية ب البلوكشين Blockchain.

على الرغم من التركيز على المجالات الثلاثة ، تحرص PharmaLedger على التأكيد على أن منصة blockchain تهدف إلى خدمة أي حالة استخدام في قطاع الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى 12 شركة أدوية ، يمثل المشاركون الآخرون السبعة عشر مزيجًا من شركات التكنولوجيا والمستشفيات والجامعات ومنظمات البحوث ومقدمي الرعاية الصحية وممثلي المرضى.

Novartis هي الشركة الرائدة في هذا المجال ، وقد أوضح دانييل فريتز ، مهندس سلسلة التوريد في Novartis ، أن هدف المجموعة توسيع الارباح او انشاء تطبيقات من أجل تحسين سجل الرعاية الصحية الدقيق. “نحن نهدف إلى التغيير التحولي. شيء يخلق قدرة جديدة ، وليس فقط خمسة في المئة تحسن في الاستثمار. “

تحالف الاتحاد الأوروبي للبلوكشين PharmaLedger

إيجاد حالات الاستخدام الناجحة

حتى الآن ، لم يتم اختيار أي حالات استخدام ضمن المجالات الثلاثة المستهدفة: سلسلة التوريد والتجارب السريرية والبيانات الصحية. لكن فريتز شارك إستراتيجية اختيار حالات الاستخدام. الجزء العلوي من القائمة هو حاجة المريض والقيمة لهذه الصناعة ، بما في ذلك مقدمي الخدمات الصحية.

يفحصون التعقيد التقني لمعرفة مدى جدواه. لكنهم مهتمون أيضًا بالتعقيد التنظيمي وتعقيد أصحاب المصلحة. على سبيل المثال ، بالنظر إلى اللوائح ، هل هي واقعية؟ و ال blockchain هل هي التكنولوجيا المناسبة؟

أيضا يجب معرفة كيف سيكون مستقل التطبيق. إنهم يفضلون رؤية شيء يناسب خريطة الطريق ويعمل بمثابة حجر الأساس للحلول الأخرى.

وقال فريتز: “الأمر المثير حقًا في تكنولوجيا بلوكشين هو أن هناك أنماطًا شائعة”. “وإذا كان لدينا شيء واحد في مكانه ، فيمكننا البناء عليه دون الحاجة إلى إعادة إنشاء تطبيق جديد بالكامل. من خلال التحسين البسيط ، يمكننا إنشاء وظائف أو عمليات مختلفة تمامًا ، ولكن قد يكون الحل أو تقنية blockchain الأساسية متشابهة جدًا. “

خيارات التكنولوجيا

بعض السمات في استراتيجية تحالف الاتحاد الأوروبي للبلوكشين PharmaLedger التكنولوجية ، مثل نهج العنصر الأساسي ، مألوفة. البعض الآخر يتضمن الرغبة في التشغيل البيني وخطط لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات للتكامل مع blockchain ، وبالتالي فإن طبقة التطبيق غير متجانسة نسبيا. وهناك رغبة في معالجة التقادم في مرحلة التخطيط.

علق ماركو كومو من شركة نوفارتيس قائلاً: “في عالم مثالي ، يمكن للمرء أن يحل محل التكنولوجيا (blockchain) دون استبدال التطبيق.” لكنه اعترف ، في الواقع ، أنها ليست بهذه البساطة. Advertisements

تخطط المجموعة لتبني نهج متعدد السلسلة. في الوقت الحالي ، لا تزال البنية في مرحلة التصميم ، لذلك لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تقنيات وبروتوكولات blockchain ، لكنها مفتوحة لكل من التصاريح المسموح بها والعامة.

هناك نمط شائع على نحو متزايد يتمثل في ترسيخ المجموعات المسموح بها في blockchain العامة. هذا شيء يهمه PharmaLedger. من الصعب العبث بالكتلات العامة لأنها عادة ما تكون أكثر لامركزية.

من خلال التقاط لقطة من blockchain المسموح به في وقت ما وترسيخه مثل البصمة إلى blockchain العامة ، فإنه بمثابة دليل إضافي على أنه لم يتم تغيير blockchain خاص. من الممكن أيضًا تثبيت أجزاء معينة من البيانات بطريقة مماثلة ، مما قد يجعل هذه البيانات في متناول جمهور أوسع.

كما هو الحال مع جميع اتحادات الشركات ، ستلعب المعايير دورًا حيويًا. تحقيقًا لهذه الغاية ، تعمل HL7 International على المجلس الاستشاري لـ PharmaLedger ، مما يضمن تدفق المعايير الحالية إلى الحلول والحكم المستقبلي.

ضمان شبكة مستدامة

إنه من الصعب في حث الجميع على الاتفاق على هيكل وعقود رسمية. بالنسبة لـ PharmaLedger ، كان الأمر أسهل بكثير لأن IMI يحتوي على قوالب موجودة تم استخدامها في أكثر من 100 مشروع IMI. تغطي هذه النماذج الملكية الفكرية والسرية والتصويت وقضايا أخرى.

أوضح كومو أن هناك حوكمة للمشروع الذي يمتد لثلاث سنوات ، وحوكمة الشبكة نفسها ، خاصة بعد المشروع الأولي البالغ 36 شهرًا. تم تصميم حوكمة الشبكة هذه في الوقت الحالي. تدرس المجموعة أيضًا منظمة مستقلة لا مركزية أو DAO. بمعنى آخر ، تنفيذ درجة ما من هيكل الحوكمة الآلي لجعل الشبكة مستدامة بعد الأشهر الستة والثلاثين الأولى.

لكي تنجح الحوكمة ، يجب تحفيز جميع المشاركين. تساءلنا أيضًا عن حجم المجموعة ، نظرًا لأن الاتحادات الكبيرة تميل إلى التحرك ببطء. ذكر كومو أن هذا كان أيضا حول الحوافز.

وقال كومو: “في حالة مثالية ، تكون المنصة جذابة للغاية بحيث يكون من المنطقي أن تنضم إليها ، سواء كانت فائدة صحية أو أسباب مالية أو أسباب أخرى”.

لقد سألنا أيضًا عن حقيقة كونه مشروعًا تابعًا للاتحاد الأوروبي ولكنه يشمل شركات عالمية. وقال فريتز إن الصناعة تريد التركيز على الحلول الإقليمية التي يمكن أن تتجاوز نطاق أوروبا في المستقبل.

أشار فريتز إلى أن مناطق مثل الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على الامتثال لتشريعات قانون أمن سلسلة توريد الادوية DSCSA المحلية ، والتي ليست في نطاقها.

للمزيد من المعلومات عن التحالف : https://pharmaledger.eu