الهيئة التنظيمية المالية الألمانية تتخذ إجراءات ضد أول أجهزة صراف آلي لبيتكوين

تام شمس - الجمعة 6 مارس 2020 08:52 مساءً - تقوم هيئة الرقابة المالية الألمانية بإيقاف عمليات شركة KKT UG من برلين والتي تتيح للمستهلكين شراء وبيع العملات المشفرة من أجهزة الصراف الآلي.

عدم وجود الإذن اللازم

وفقًا لبيان صدر يوم ٤ مارس، أمرت هيئة الرقابة المالية الألمانية السيد أدم غراماوسكي، الذي يدير KKT UG كمدير إداري، بوقف التداول الخاص عبر الحدود. وقد صدر الأمر يوم ٢٦ فبراير.

على موقعها الإلكتروني www.shitcoins.club، تعلن الشركة عن ٢٤ من أجهزة بيتكوين لشراء وبيع العملات المشفرة في ألمانيا. علاوة على ذلك، يبدو أن أعمالها تمتد في جميع أنحاء أوروبا. ووفقًا لملفه الشخصي على لينكد إن، يعمل غراماوسكي أيضًا كمدير تنفيذي لشركة بيتكوين تكنولوجيز في تورون، بولندا.

ووفقًا لهيئة الرقابة المالية الألمانية، يجري غراماوسكي تداولًا تجاريًا خاصًا عن طريق KKT UG، والذي يتطلب ترخيص هيئة الرقابة المالية الألمانية بموجب قانون البنوك الألمانية (Kreditwesengesetz، KWG). ويبدو أن المشغل يفتقر إلى الإذن اللازم لذلك.

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أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في ألمانيا تحتاج إلى رخصة هيئة الرقابة المالية الألمانية

إن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لديها وضع غير مؤكد حتى الآن في ألمانيا. فحتى يناير ٢٠٢٠، لم يتم توضيح المسؤوليات هنا تمامًا. ففي الإجراءات التي تمت في ٢٥ سبتمبر من العام الماضي ضد مشغل بورصة بيتكوين-٢٤، والذي تم إيقافه منذ ذلك الحين، قضت محكمة الاستئناف في برلين (Kammergericht Berlin) بأن التداول التجاري للبيتكوين دون إذن صريح من السلطات يعاقب عليه القانون.

وقد تم اعتبار الممارسة الشائعة السابقة المتمثلة في الحصول على الوضع القانوني لعملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى التي تنظمها هيئة الرقابة المالية الألمانية غير قانونية في هذه الحالة.

وفي عام ٢٠٢٠، قررت الحكومة الألمانية إدخال لوائح جديدة لمكافحة غسل الأموال. فابتداءً من العام المقبل، ستحتاج الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مثل بورصات العملات الرقمية وأوصياء ومقدمي خدمات المحافظ إلى ترخيص صادر عن هيئة الرقابة المالية الألمانية.

وتحتاج الشركات إلى تسليم طلباتها بحلول يونيو ٢٠٢٠ ولكن يجب أن تشير إلى نيتها التقدم بطلب للحصول على ترخيص بحلول فبراير ٢٠٢٠.