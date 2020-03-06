شركة الاتصالات العملاقة "فودافون" تستكشف بلوكتشين للتحقق من الموردين

تام شمس - الجمعة 6 مارس 2020 08:52 مساءً - تستكشف شركة الاتصالات متعددة الجنسيات "فودافون" قدرات بلوكتشين لتحسين سلسلة التوريد.

ومن خلال دمج بلوكتشين في عملياتها الداخلية، تهدف شركة فودافون إلى تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال الترويج والتحقق من عدد من الموردين من خلال منصة هوية رقمية يطلق عليها اسم ترست يور سبلاير، حسبما أعلنت الشركة في ٦ مارس.

لتنفيذ معايير التنوع

أوضح الإعلان أيضًا أن الشركة تنفذ معايير التنوع "للتأثير على قرارات الشراء جنبًا إلى جنب مع المعايير القياسية الأخرى، مثل السلامة والقيمة والتسليم والتكنولوجيا عندما ندعو الموردين لتقديم عطاءات للعمل".

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وقد تم تطوير ترست يور سبلاير بالاشتراك مع شركة التكنولوجيا العملاقة آي بي إم وشركة بلوكتشين تشينيارد الصيف الماضي. وإلى جانب فودافون، يضم الأعضاء المؤسسون للشبكة شركات التكنولوجيا سيسكو ولينوفو ونوكيا وشنايدر إلكتريك وشركة الأدوية البريطانية غلاكسو سميث كلاين.

وتهدف المنصة إلى التخلص من العمليات اليدوية المستهلكة للوقت والمساعدة في تقليل مخاطر الاحتيال والأخطاء.

قطاع الاتصالات يحتضن بلوكتشين

تقوم شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم بنشر بلوكتشين تدريجيًا حتى خارج سلاسل التوريد الخاصة بها. حيث تفيد التقارير أن تيليفونيكا دخلت في شراكة مع رابطة حدائق العلوم والتكنولوجيا المحلية لمنح حق الوصول إلى بلوكتشين الخاص بها لنحو ٨٠٠٠ شركة في إسبانيا.