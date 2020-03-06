فورك غوغل: مجتمع العملات المشفرة يعارض فرض الرقابة

تام شمس - الجمعة 6 مارس 2020 08:52 مساءً - تكتسب عريضة تهدف إلى غوغل لفرض رقابة على المحتوى المرتبط بالعملات المشفرة عبر المنصات زخمًا على تويتر.

حيث تتهم مذكرة #فورك غوغل شركة غوغل وشركتها الفرعية يوتيوب بشن "حملات قمع ضد بيتكوين وصناعة بلوكتشين لسنوات".

ويسعى المنشور إلى إلهام مجموعة من شركات بلوكتشين وأصحاب المصلحة للرد على رقابة غوغل.

حرب غوغل الصامت على العملات المشفرة

تتهم المذكرة غوغل بمراقبة محتوى العملات المشفرة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل - بما في ذلك حظر الحملات الإعلانية وإزالة التطبيقات المتعلقة بالعملات المشفرة من غوغل بلاي وحذف أو تقييد الوصول إلى المعلومات حول العملات المشفرة.

Advertisements

ويصف المنشور رقابة غوغل لمحتوى العملات المشفرة على أنه يشكّل تجاهلًا أساسيًا لحقوق الإنسان من خلال منع الوصول الشامل إلى المعلومات.

#فورك غوغل تدعو إلى الترحيل إلى المنصات الموزعة

يدعو المنشور مجتمع العملات المشفرة إلى مقاطعة خدمات غوغل ويدعو إلى نقل التنسيق إلى المنصات البديلة التي تعمل باستخدام التقنيات الموزعة - مستشهدًا بمنصة التدوين اللامركزية ستيمت ومتصفح الويب مفتوح المصدر بريف على سبيل المثال:

"يجب علينا دعم الحلول البديلة أكثر، وجذب الاستثمار في هذا القطاع من اقتصاد العملات المشفرة، وتحفيز تطوير منتجات تنافسية جديدة."

وأخيرًا يأمل المؤلف أن يتمكن المجتمع من إجبار غوغل على الدخول في نقاش عام بشأن سياساتها المتعلقة بالعملات المشفرة.