الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز يوضح كيف ستنتقل العملات المشفرة من ٥٠ مليون إلى ٥ مليارات مستخدم

تام شمس - الجمعة 6 مارس 2020 08:52 مساءً -

أوضح برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لبورصة كوين بيز للعملات المشفرة الرئيسية، التطورات التي يعتقد أنها ستقود نمو قاعدة مستخدمي 'العملت المشفرة'.

ففي سلسلة من التغريدات يوم ٤ مارس، أوضح أرمسترونغ كيف أن التطورات التي أدت إلى التبني الجماعي للإنترنت تشبه الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا على العملات المشفرة. وفي حين اعترف أنه ليس من الواضح أي بلوكتشين "سوف يساعد في تطور مجال على العملات المشفرة من مستخدمي ٥٠ مليون تقريبًا إلى ٥ مليارات،" تنبأ:

"إن السلسلة التي تتمكّن من شحن بعض من هذه التدرجية والخصوصية والهوية اللامركزية وحلول أدوات المطوّرين ستكون لها نقطة انطلاق كبيرة." Advertisements

أوجه التشابه بين العملات المشفرة والمراحل المبكرة للإنترنت

كان الإلهام وراء التغريدات هي محادثة حديثة أجراها آرمسترونغ مع المؤسس المشارك لـ إيه١٦زي بن هورويتز حول أوجه الشبه بين الإنترنت في وقت مبكر والعملات المشفرة. وكان هورويتز سابقًا مديرًا للمنتجات في شركة نتسكيب، الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الذي يحمل نفس الاسم والذي كان له حصة سوقية تتجاوز ٩٠٪ في منتصف التسعينيات.

كما أوضح أرمسترونغ أن نتسكيب طور الأدوات التي سمحت للإنترنت بالانتشار واستقطاب الملايين من المطورين والشركات الناشئة. وقال إنه في الأيام الأولى من شبكة الإنترنت، تسبب عرض النطاق الترددي لمودم الطلب الهاتفي في تقييد الوصول إلى المحتوى للغاية كما أن عدم وجود معايير للخصوصية منعت الناس من الثقة في شبكة الإنترنت مع بيانات اعتماد بطاقات الائتمان الخاصة بهم. وأشار ارمسترونغ إلى أوجه التشابه مع مشهد العملات المشفرة الحالي قائلًا:

"على أي حال، فإن أوجه التشابه بالعملات المشفرة مذهلة للغاية هنا... تعكس سرعات الإنترنت البطيئة / نماذج الاتصال الهاتفي التحديات المبكرة في توسيع نطاق العقبات. وتشبه SSL وHTTPs [معايير تشفير حركة المرور على الإنترنت] بعض الجهود التي تبذلها العملات التي تركز على الخصوصية."

وبشكل عام، قال أرمسترونغ إنه للوصول إلى الاعتماد السائد، يجب أن يعمل مجال العملات المشفرة على قابلية التوسع والخصوصية ومعايير الهوية اللامركزية والأدوات التي تجعل التطوير أسهل. ومع ذلك، أشار إلى أن "هناك عدد من الفرق التي تسابق الآن نحو هذه الجائزة."