المؤسس المشارك لإيثريوم وإلون مسك يدعمان جاك دورسي كرئيس تنفيذي لتويتر

تام شمس - الجمعة 6 مارس 2020 06:52 مساءً - في حين أنه من المحتمل أن يُطرد الرئيس التنفيذي لتويتر "جاك دورسي" من قبل المستثمرين، عبرت بالفعل شخصيتان رئيسيتان على الأقل في مجال العملات المشفرة عن دعمهما له.

حيث لا يريد فيتاليك بوترين، المؤسس المشارك لمشروع العملة المشفرة الرئيسي "إيثريوم"، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون مسك"، المعروف بتأييده النشط للعملات المشفرة، أن يغادر دورسي منصبه في تويتر. وقال مسك ببساطة:

"أريد فقط أن أقول إنني أؤيد جاك كمدير تنفيذي لتويتر. فلديه قلب طيب."

في حين شكك بوترين على وجه التحديد في كفاءة الرئيس التنفيذي الجديد المحتمل الذي سيحل محل دورسي، قائلًا:

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"أنا أيضًا #أدعم_جاك. من المؤكد أن تويتر لديه عيوب، لكن @جاك قام بعمل أفضل بكثير مما كنت أتوقعه/أخافه من مدير صندوق تحوط تم تعيينه ليحل محله."

مستثمر ناشط يسعى إلى طرد دورسي بعد شراء حصة ٤٪ في الشركة

تأتي هذه التعليقات بعد أن استحوذ بول سينغر، المؤسس الملياردير لصندوق التحوط إليوت مانجمنت، على حصة بنسبة ٤٪ في تويتر في محاولة لدفع التغييرات الرئيسية في الشركة، بما في ذلك إقالة مديرها التنفيذي.

ووفقًا لما أوردته سي إن بي سي، يمتلك إليوت الآن أكثر من مليار دولار من حصة تويتر وقد رشحت أربعة أعضاء جدد في مجلس الإدارة. ووفقا للتقارير، تسبب إليوت بالفعل مشاكل لكبرى الشركات العالمية مثل إي باي و إيه تي أند تي وأدت إلى مغادرة العديد من المديرين التنفيذيين.

وبعد نشر بلومبرغ الخبر في ٢٨ فبراير، ارتفعت أسهم تويتر بنسبة ٨٪ تقريبًا.