وزارة التعليم البرازيلية تقترح إصدار شهادات دبلوما على بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 6 مارس 2020 12:53 صباحاً - في محاولة لمكافحة تزوير الشهادات الجامعية في البرازيل، اقترحت وزارة التعليم (MEC)، إنشاء منصة تستند إلى بلوكتشين لإصدار الشهادات الرقمية بين الجامعات غير الحكومية.

ووفقًا لكوينتيليغراف البرازيل، أثار وزير التعليم أبراهام وينتروب هذا الاحتمال، والذي يسعى أيضًا إلى خلق التماسك بين الدبلومات وبالتالي خلق مساحة للتنظيم الذاتي.

ولتمويل إنشاء المنصة، ذكرت صحيفة فالور إيكونميكو البرازيلية أن الموارد ستأتي من المؤسسات التعليمية الخاصة نفسها لأنها ستكون مسؤولة حصريًا عن إصدار الشهادات.

الجامعات الخاصة سنموّل منصة بلوكتشين

أيضًا، حتى يتم تنفيذ الإجراء، ستطلب الوزارة من الجامعات إنشاء إدارة مستقلة تكون مسؤولة عن إدارة المنصة المستندة إلى بلوكتشين.

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كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ١٤ جامعة خاصة على الأقل أبدت اهتمامها باقتراح الحكومة لتنفيذ هذه التكنولوجيا.

حيث قال غيلبرتو غارسيا، الرئيس السابق للمجلس الوطني للتعليم، لفيلور إكونوميكو إن هذا الاقتراح يعني أيضًا نشر جميع البيانات التاريخية للمؤسسات التعليمية، والتي ستكون جزءًا من الشفافية التي يمكن أن توفرها آلية بلوكتشين.

ويهدف اقتراح الوزارة إلى مهاجمة مشكلة ليست جديدة في البلاد: إصدار شهادات جامعية مزيفة، والتي كانت موضوع عناوين الصحف المحلية لسنوات.

وفي نفس العام، نفذت وزارة التربية والتعليم إجراء إلزامي لإصدار الشهادات في شكل رقمي، للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.