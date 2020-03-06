تشيناليسس: ١٪ فقط من ١ تريليون دولار من المعاملات في العملات المشفرة في عام ٢٠١٩ كانت غير مشروعة

تام شمس - الجمعة 6 مارس 2020 12:53 صباحاً - وفقًا لندوة ويب من تشيناليسس في الخامس من مارس، تم تنفيذ أكثر من ١ تريليون دولار من المعاملات المشفرة في عام ٢٠١٩ مع ١,١٪ منها فقط غير شرعية.

المصدر: تشيناليسيس

تضاؤل أسواق الشبكة المظلمة

بشكل عام، مع استمرار تبني العملات المشفرة، وتوسع عدد حالات الاستخدام للعملات المشفرة، فإن المعاملات غير المشروعة على أساس النسبة المئوية، تستمر في التناقص؛ مما يعني أن هذه الصناعة اليوم أكثر صحة مما كانت عليه في الأيام الأولى عندما كان معظم حجم التداول مدفوعًا بالأسواق المظلمة.

التعاون على نطاق الصناعة يحبط مخترقي العملات المشفرة

المصدر: تشيناليسيس

مع دخول المزيد من العملات المشفرة في البورصات، فإنها تظل أكثر الأهداف تطمعًا لمخترقي العملات المشفرة. ومع ذلك، انخفض معدل نجاح المجرمين. فقد كانت هناك نقطة انعطاف بعد عام ٢٠١٨ عندما تمكن المجرمون من الحصول على ما يقرب من مليار دولار من العملة المشفرة. وهذه الأرقام قد تضاءلت منذ ذلك الحين.

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المصدر: تشيناليسيس

لم تنفذ البورصات تدابير الأمن السيبراني الأكثر تطورًا فحسب، بل إن التعاون والتنسيق على مستوى الصناعة مع وكالات إنفاذ القانون المختلفة يساعد في تأمين النظام البيئي بأكمله. ووفقًا لشركة تشيناليسس، ساعد هذا التعاون الواسع العميل دراغون إكس على استرداد بعض الأموال المسروقة.

التنصيف - العملات المعدنية المعدّنة حديثًا تذهب مباشرة إلى البورصات

المصدر: تشيناليسيس

غالبية العملات التي تم تعدينها حديثًا تذهب مباشرة إلى البورصات. وهذه الحقيقة مهمة بشكل خاص بالنظر إلى أننا على بعد ٧٠ يومًا فقط من التنصيف. وهذا يعني أنه بعد التنصيف، حتى إذا قرر القائمون بالتعدين بإرسال جميع عملاتهم المعدّنة حديثًا إلى البورصات، فإن هذا لن يعوض النقص في مكافأة التعدين المنخفضة.

والآن، أصبحت الكرة في ملعب المخترقين - إما أن يتطوروا أو يهلكوا.