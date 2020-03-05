ريوت تُبلغ عن ١٤٧٪ من النمو الشهري في متوسط ​​معدل التشغيل اليومي لعملات بيتكوين التي يتم تعدينها

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 10:56 مساءً - كشفت شركة ريوت بلوكتشين المدرجة في بورصة ناسداك عن نمو شهري ملحوظ في متوسط ​​معدل التشغيل اليومي لعملات بيتكوين (BTC) التي تم تعدينها في فبراير.

وقد كشفت شركة ريوت في ٥ مارس، أن الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها قد شهدت زيادة بنسبة ١٤٧٪ في متوسط ​​معدل التشغيل اليومي لعملات بيتكوينن التي تم تعدينها، مقابل متوسط ​​معدل الإنتاج اليومي لشهر ديسمبر ٢٠١٩، وقد عزت ريوت هذه الزيادة إلى ترقية معدات التعدين. ففي بداية الشهر، كان لديها ٢٩٤٠ آلة بيتماين إس١٧ و١٧٥١ إس٩، بينما بحلول نهاية الشهر، كانت تعمل على ٤٠٠٠ جهاز إس١٧.

ترقية مرافق التعدين لريوت

بدأت ريوت بلوكتشين بنشر حوالي ٣٠٠٠ وحدة جديدة من إس١٧ برو أنتمينر كجزء من الترقية الكاملة لمنشآتها التعدين في أوكلاهوما سيتي، في يناير. وقد اشترت الشركة آلات التعدين من شركة بيتماين الصينية للتعدين.

وفي ذلك الوقت، توقعت ريوت أن ترفع الترقية من مجموع عمليات التشغيل في منشأة التعدين في أوكلاهوما سيتي حوالي ٢٤٨ بيتاهاش في الثانية، مما يمثل زيادة بنسبة ٢٤٠٪ في كفاءة الطاقة للأجهزة مقارنة بمعدل هاش تعدين ريوت.

وتجدر الإشارة إلى أن أسهم ريوت انخفضت بنسبة تزيد عن ٥٪ بعد الإعلان عن أن الشركة تخطط لبيع عملتها المشفرة، والتي تم إطلاقها في الربع الثاني من عام ٢٠١٩، للتركيز على تعدين بيتكوين قبل التنصيف في مايو من هذا العام.