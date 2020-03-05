هوبي تايلاند تنطلق رغم تفشي فيروس كورونا

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 10:56 مساءً - لم يمنع تقدم فيروس كورونا في المنطقة من إطلاق منصة هوبي تايلاند، والتي تسمح بتبادل العملات الورقية مع بيتكوين وإيثريوم وهوبي توكن وتيثر من البداية، وتعتزم توسيع نطاق العرض في المستقبل القريب وفقًا لبيانن صحفي أُرسل لكوينتيليغراف اليوم، ٥ مارس..

الترخيص

في العام الماضي، حصلت هوبي على "ترخيص الأصول الرقمية" من قبل وزارة المالية التايلندية، ومؤخرًا حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد.

ووفقًا لسيارا صن، نائب رئيس الأعمال العالمية في مجموعة هوبي، فإن هدف هوبي هو

"المساعدة في خلق عالم منصف حيث تكون الثروة أكثر شمولية ويمكن تحقيقها لأي شخص في أي مكان. وإن إطلاق هوبي تايلاند يقربنا خطوة واحدة من هدفنا ويمثل علامة فارقة جديدة في توسعنا العالمي." Advertisements

أهداف بعيدة المدى

تتمتع هوبي بأهداف بعيدة المدى في تايلاند حيث يمنحها "ترخيص الأصول الرقمية" المرغوب فيه وصولًا مستقبلًا إلى البلد:

"إن شبكات الدفع الرقمية ستقوم بتوسيع إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية وفائدتها للمواطنين التايلانديين. وستكون هوبي تايلاند قادرة على الاندماج مع أفضل أنظمة المدفوعات الرقمية في البلاد لتمكين معاملات العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف من قبل، فإن صناعة العملات المشفرة في المنطقة ليست محصنة ضد توابع تفشي الفيروس، ويبقى أن نرى إذا ما كان لتفشي الفيروس أي تأثير على خطط هوبي طويلة الأجل في البلاد.