محطة كهرباء في نيويورك تقوم بتعدين ٥٠٠٠٠ دولار من بيتكوين في اليوم

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 08:54 مساءً - تتحول محطة كهرباء في نيويورك إلى تعدين بيتكوين في محاولة ناجحة لزيادة الربحية.
حيث ذكرت بلومبرغ يوم ٥ مارس أن محطة كهرباء في منطقة بحيرات فنغر في نيويورك تستخرج الآن حوالي ٥٠ ألف دولار من بيتكوين (BTC) كل يوم باستخدام الكهرباء التي تنتجها.
وقد قامت شركة أطلس هولدينغ، وهي شركة الأسهم الخاصة التي تمتلك المنشأة، بتركيب ٧٠٠٠ آلة تعدين عملات مشفرة في محطة توليد الطاقة التابعة لشركة غريندج جينيريشن في دريسدن، نيويورك والتي تبلغ مساحتها ٦٥٠٠٠ قدم مربع. وأشارت الشركة إلى أنه نظرًا لأنها تنتج الطاقة التي تستهلكها الآلات من تلقاء نفسها، فإن عملية التعدين منخفضة التكلفة للغاية.
عملية مربحة للغاية
يعتبر تعدين العملات المشفرة كثيفًا في استخدام الطاقة. لذا تميل منشآت التعدين إلى التركيز حيث تكون أسعار الكهرباء هي الأدنى. وفي هذه الحالة، فإن تكلفة الطاقة تعادل تكاليف الإنتاج.
تستهلك عملية التعدين في شركة أطلس هولدينغ حوالي ١٥ ميغاوات من إجمالي ١١٥ ميغاوات من الطاقة الإجمالية لمحطة الطاقة. وفي الماضي، كانت محطة توليد الكهرباء في درسدن تعمل فقط عندما كان هناك طلب على الطاقة أعلى من المعتاد خلال الصيف والشتاء، ولكن الآن تعمل طوال العام.
تنصيف مكافأة كتلة بيتكوين "أمرٌ جيد"
ومع ذلك، فإن ربحية عمليات التعدين في أطلس هولدينغ مرتفعة بما يكفي لتكون آمنة بعد تخفيض المكافآت. حيث قال المدير المالي في غرينيدج، تيم رين، إنه يتوقع أن تظل العملية مربحة بعد تنصيف بيتكوين:
"نحن في وضع مناسب للسوق بغض النظر عن نتيجة التنصيف. [...] ونظرًا لموقعنا الفريد كمرفق مشترك، فإننا قادرون على جني الأموال في الأسواق المنخفضة حتى نتمكن من اللحاق بالركب الصعودي لتأرجح الأسعار المتقلبة."
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