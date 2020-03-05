موقع أخبار العملات المشفرة "ديكريبت" المدعوم من كونسنسيس يخطط لإطلاق توكن مكافأة في الربع الثاني من ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 08:54 مساءً - يقوم ديكريبت، وهو موقع لأخبار العملات المشفرة وبلوكتشين تموله كونسنسيس، بإطلاق توكن جديد لمكافأة المستخدمين على المشاركة في محتواه.

وسيسمح توكن ديكريبت الجديد المستند إلى إيثريوم للقراء بتجميع المكافآت مقابل قراءة المقالات ومشاركتها وكذلك أنواع التفاعلات الأخرى مع محتوى الشركة. وحسبما أعلن رسميًا يوم ٤ مارس، سيتمكن القراء من تبادل التوكنات المجمعة للسلع والخدمات بما في ذلك أمازون وإير بي إن بي.

ويخطط ديكريبت لطرح التوكن الجديد في وقت مبكر من الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.

توكن ديكريبت سيكون بمثابة توكن خدمة مرتبط بتعيين ثابت لـ "أي قيمة رمزية" على إيثريوم

من أجل إطلاق التوكن، تعاونت ديكريبت مع مقدم خدمة المعاملات الصغيرة للعملات المشفرة ومورد البنية التحتية للتوكنات المستندة إلى إيثريوم "أوست".

وقد أكد جاسون غولدبرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوست، لكوينتيليغراف أن توكن ديكريبت سيكون بمثابة "توكن للأداة التنظيمية المتوافقة"، مما يعني أن توكن المكافأة لن يكون قابلًا للتداول في الأسواق الثانوية مثل بورصات العملات المشفرة.

كما حدد غولدبرغ أيضًا أن توكن ديكريبت سيمثل أساسًا لعملة مستقرة حيث سيتم تحديد سعره باستخدام تقنية أوست. وأكد المسؤول التنفيذي أن قيمة توكن ديكريبت تستند فقط إلى تعيين ثابت لأي توكن على إيثريوم. وقد أوضح غولدبرغ عملية "الحصة والصك" لكوينتيليغراف، قائلًا:

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"باستخدام تقنية أوست، من الممكن إنشاء تعيين ثابت لأي توكن على إيثريوم إلى توكن في سلاسل طبقة إيثريوم من أوست. ويمكن استخدام أي توكن ERC-٢٠ كتوكن أساسي، على سبيل المثال داي أو تيثر أو إيثريوم أو توكن أوست في تطبيق بيبو على سبيل المثال، يتم استخدام أوست كتوكن أساسي. كما يمكن تعيين معدل التحويل المعين حسب الرغبة عند إعداد توكن ديكريبت، ثم يتم قفله في العقد الذكي إلى الأبد."

سيتم توزيع التوكن الجديد في "المواسم" بكميات يومية محددة

أوضح جوش كويتنر، مدير التحرير والمؤسس المشارك لديكريبت، أن توكن ديكريبت هو استجابة لنموذج الإعلان "المكسور" في وسائل الإعلام. ووفقًا لما ذكره المسؤول التنفيذي، فإن التوكن سيتيح للشركة تحسين نزاهتها التحريرية في بيئة تنافسية للغاية بين الناشرين من خلال توفير طريقة جديدة للرعاية. حيث قال كويتنر:

"لقد أُجبر الناشرون على التنافس على شريحة متناقصة من الإعلانات عن طريق مطاردة النقرات والممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى تنازلات في نزاهة التحرير. ومن خلال الشراكة مع أوست، تمكنا من بناء نهج مبتكر في الرعاية حيث يقرأ المستخدمون المحتوى الذي يهتمون به ولا يعترض المعلنون ذلك - فهم يضيفون قيمة حقيقية."

وعلى وجه التحديد، سيتم استخدام التوكن كوسيلة لتحقيق الدخل من العلاقات مع شركاء الإعلان. ونظرًا لأنه سيتم إصدار توكن ديكريبت خلال فترات معينة تُعرف باسم "المواسم"، فسيتم رعاية كل موسم بشكل مشترك مع شريك إعلاني وسيكون بمقدور المستخدمين جمع التوكنات عبر المواسم وتخزينها في محفظتهم داخل التطبيق.

كما حدد مات هوسي، محرر ديكريبت الذي قام بكتابة إعلان ديكريبت، لكوينتيليغراف أن الشركة تخطط لتعيين حد يومي لعدد التوكنات لكل مستخدم. ووفقًا لهوسي، لم يحدد ديكريبت بعد الفترة الزمنية التي تشكل "موسمًا"، وما زال يعمل على تحديد إذا ما كان سيتم تعيين مبلغ إجمالي محدد من المكافآت في كل موسم.

ووفقا لموقع تحليلات حركة البيانات "سيميلر ويب"، لدى ديكريبت حوالي ٧١٠٠٠٠ زيارة شهرية حتى الآن، مع تصنيف ١٠١٣٤١ على مستوى العالم.