سكوير تُطلق ​​منحًا عامة لتطوير بيتكوين

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 06:52 مساءً - تقوم سكوير كريبتو، وهي شركة المدفوعات التي أطلقها مؤسس تويتر "جاك دوروسي"، بدعم تطوير بيتكوين (BTC) رسميًا من خلال برنامج للمنح. ويؤدي هذا إلى إضفاء الطابع الرسمي على المساهمات المهمة بالفعل التي قدمتها الشركة تجاه العملة المشفرة.

وفي إعلان بتاريخ ٤ مارس، أعلنت الشركة أن برنامج سكوير للمنح سيتم إتاحته للجمهور. وقد حصل مطوران بالفعل على منح من البرنامج: حيث حصلت بي تي سي باي سيرفر على ١٠٠٠٠٠ دولار لمواصلة تطوير معالج الدفع مفتوح المصدر، وتلقى مطور يعمل تحت اسم مستعار مبلغًا لم يكشف عنه فيما يتعلق بتطوير شبكة البرق المسرّعة.

ومع الإعلان، كشفت سكوير عن منحها مبالغ غير معلنة لجون أتاك وتانكرد هيس، وهما مطوران من بيتكوين سبق لهما القيام بعمل مهم في هذا المجال.

كيفية التقدم بطلب للحصول على المنح

جعلت سكوير الشروط للانضمام إلى البرنامج متاحة للجمهور. وتنص القواعد على أنه يمكن تلقي المنح بواسطة فريق أو أفراد من جميع أنحاء العالم، شريطة أن يعملوا في مشروع بيتكوين.

Advertisements

وكتبت سكوير أن المقترحات يجب أن تحسن تجربة مستخدم بيتكوين، أو قابلية التوسع، أو الخصوصية، أو الأمن، أو "أي شيء آخر لم نفكر فيه". كما يجب أن يكون المطورون أيضًا "في وضع جيد" داخل مجتمع بيتكوين.

وقد سرد الفريق عدة أمثلة للمشاريع القابلة للتطبيق، مستشهدًا بحلول الطبقة الثانية الجديدة، وتطبيقات الخصوصية مثل باي جوين أو سنيكر، ومحافظ جديدة وغيرها الكثير.

ويجب على المتقدمين إرسال بريد إلكتروني إلى سكوير وكتابة نص اقتراح مفصل. "سنرد عليك إذا كان الاقراح يثير اهتمامنا ويتماشى مع معايير المنح"، حسبما يقرأ الإعلان.

وسكوير هي شركة مدفوعات يرأسها الرئيس التنفيذي لتويتر "جاك دورسي"، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات في نظام المدفوعات البيئي.