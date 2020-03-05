كوريا الجنوبية تصدر قانونًا لإدخال نظام تصاريح بورصات العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 06:52 مساءً - في ٥ مارس، أقرت الرابطة الوطنية لكوريا الجنوبية مشروع قانون منقح بشأن الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية الخاصة واستخدامها، مع التركيز على إدخال نظام التصاريح لبورصات العملات المشفرة.

ووفقًا لذلك، يتعين على مشغلي الأصول الافتراضية، مثل بورصات العملات المشفرة، الإبلاغ عن عملياتهم إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية بعد الحصول على "حسابات مؤكدة بالاسم الحقيقي" من البنوك التجارية. ويمكن أن يؤدي الفشل في الإبلاغ عن العمليات إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو ٥٠ مليون وون (٤٢٠٠٠ دولار) في الغرامات.

كما يدعو مشروع القانون، الذي سيتم تنفيذه في مارس من العام المقبل، إلى قيام بورصات العملات المشفرة الحالية للوفاء بمتطلبات حساب حقيقي ومصادقة ISMS، والإبلاغ عن عملياتها في غضون ستة أشهر بعد تنفيذ القانون.

كذلك ستقوم دائرة الرقابة المالية ووحدة الاستخبارات المالية بتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال للأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة وفقًا لتوصيات فرقة العمل المالي قبل تطبيق القانون.

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وسيسرع مشروع القانون المعدل في إعداد لوائح القانون الفرعي، بما في ذلك نطاق أعمال الأصول الافتراضية الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وشروط وإجراءات إصدار حسابات الاسم الحقيقي.

الأقوياء فقط سينجون؟

حتى الآن، لم تستخدم سوى أربعة أسماء كبيرة لبوصات العملات المشفرة - وهي أبّيت وكوين وون وبيتهامب وكوربيت - حسابات باسم حقيقي. وأفادت التقارير أن معظم البورصات الأخرى قد اعتمدت حسابات منخربة، حيث استلموا أموال المستثمرين من خلال حسابات الشركات الخاصة بهم لدعم معاملات العملاء.

وعندما تصبح الشروط والإجراءات التي تتبعها البنوك لإصدار حسابات بالاسم الحقيقي لبورصات العملات المشفرة، فستُجبر البورصات الصغيرة التي تستخدم الحسابات المنخربة إما على الامتثال أو الخروج من هذه الصناعة.