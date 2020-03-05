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الهند ترفع الحظر عن تداول العملات المشفرة

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كريبتو عرب 0 تبليغ

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ألغت المحكمة العليا في الهند فرض الحظر تداول العملات المشفرة فيما يعتبر حكمًا تاريخيًا. ويأتي الحكم بعد عامين من قرار البنك المركزي الهندي بحظر العملات المشفرة ، الأمر الذي منع البنوك من تسهيل أي خدمة فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

الهند تسمح تداول العملات المشفرة

سيكون هذا الحكم بمثابة دفعة كبيرة لسكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بالإضافة إلى شركات العملة المشفرة الحديثة في المنطقة.

قال فايبهاف كاكار – شريك في مكتب المحاماة L&L Partners أن العملات المشفرة هي تقنية مثيرة يجب دراستها بعناية.

مع هذا الخبر ، هناك احتمال لتنظيم ناضج ومتوازن للعملات المشفرة وقطاع التكنولوجيا المالية ككل في أرجاء الهند.

أكد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) للتو أن العملة المشفرة لم تعد محظورة في الهند. تم الكشف عن هذا القرار في أعقاب جلسة الاستماع الأخيرة للمحكمة العليا في قضية التشفير.

هناك أيضًا جلسة استماع مستمرة حول كيفية بدء المحكمة العليا في تنظيم صناعة العملة المشفرة ، مع توقع تخفيف القوانين صارمة التي تعيق تطور الصناعة في الهند. جاءت الأخبار بمثابة ارتياح للكثير من الهنود المشاركين في صناعة التشفير التي كانت تعتبر بالتقريب جريمة في وقت سابق.

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رحب مؤسس CoinRecoil  بالخطوة قائلا إنه سيكون قادرًا الآن على التحدث مع المستثمرين المحتملين الذين كانوا مترددين قبل الحظر، بخصوص مستقبل العملات المشفرة و تكنولوجيا التشفير المالية.

وقال: “يمكن الآن للمتداولين للعملات المشفرة والمستثمرين والمعدنين التحدث بفخر عما يفعلونه من أجل لقمة العيش”.

الآن لن يتم الحكم على كل مهتم بالعملات المشفرة في الهند بأنهم مجرمون.

وتأتي هذه الخطوة من قبل المحكمة العليا كدفعة للفيسبوك ومشروع ليبرا المقترح ليكون له جمهور واسع في الهند، والذي كان قد اجتذب التدقيق التنظيمي من أمثال الولايات المتحدة بعد الإعلان عنه في يونيو الماضي.

العملات المشفرة هي عملات رقمية تستخدم فيها تقنيات التشفير لتنظيم و توليد وحدات العملة والتحقق من تحويل الأموال ، وتعمل بشكل مستقل عن البنك المركزي.

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