شركة التسويق اليابانية تستثمر في صندوق العملات المشفرة بانتيرا كابيتال

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 09:52 صباحاً - أصبحت سيريس، وهي شركة تسويق مقرها في اليابان، أحدث مستثمر في صندوق تحوط العملات المشفرة بانتيرا كابيتال ومقره سان فرانسيسكو.

ففي ٢٨ فبراير، أعلنت سيريس على موقعها على الإنترنت أنها كانت توفر لبانتيرا مبلغًا لم يكشف عنه من الين لصندوق العملات المشفرة الثالث للمجموعة.

وباعتباره أول صندوق بيتكوين في الولايات المتحدة، سارع بانتيرا إلى رؤية الإمكانية في العملات المشفرة وجمع ١٣ مليون دولار لعرضه الأول في عام ٢٠١٣، و٢٥ مليون دولار للثاني. بينما تم تسجيل الصندوق الاستثماري الثالث للمجموعة، الذي أطلق عليه بانتيرا Venture Offshore Fund III LP، في أغسطس ٢٠١٨.

ويركز الصندوق الذي يمتد تاريخه لمدة ١٠ سنوات، وتبلغ قيمته ١٧٥ مليون دولار، على الاستثمارات في الشركات ذات الصلة ببلوكتشين وتوكنات الطرح الأولي للعملات الرقمية، والشركات ذات الصلة. وقد سبق أن استثمر بانتيرا في ريبل وبريف وسيركل وبيتستامب وكذلك توكنات الطرح الأولي للعملة الرقمية مثل زيرو إكس و بروتوكول وكايبر وبولكادوت.

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سيريس نشطة في مجال العملات المشفرة

هذا ليس أول مشروع لسيريس في عالم العملات المشفرة. حيث تستثمر شركة التسويق بنشاط في سثيتا، وهي بورصة العملات المشفرة يابانية مرخصة.

كما تدير سيريس أيضًا خدمة رمزية تسمى موبي، وهو نظام مكافآت يمكن فيه استبدال النقاط بالنقد أو العملات الرقمية. ومع وجود أكثر من سبعة ملايين مستخدم في اليابان، هناك تشابه قوي بين جوانب موبي وتكنولوجيا بلوكتشين الحالية.

بانتيرا يتبنى موقفًا صعوديًا

توقع مؤسس ومدير بانتيرا كابيتال دان مورهيد منذ فترة طويلة أن ترتفع قيمة بيتكوين في السنوات القادمة. وفي الآونة الأخيرة، قدّر أن قيمة العملة المشفرة سترتفع إلى ٣٥٦٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢٢.