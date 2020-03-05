إتش تي سي تكشف النقاب عن راوتر من الجيل الخامس يركز على الخصوصية ويمكنه تشغيل عقدة بيتكوين

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 06:52 صباحاً - أعلنت شركة "إتش تي سي" العملاقة للإلكترونيات عن جهاز توجيه جديد محمول من الجيل الخامس يركز على الخصوصية يومكّن المستخدمين من تشغيل عقدة بيتكوين كاملة.

ومن المقرر أن يصل إكزودس فايف جي هاب إلى الأسواق بحلول منتصف العام، وهو يتبع نجاح هواتف إكزودس ١ الخاصة بالشركة المصنعة، والتي تتمتع أيضًا بالقدرة على تشغيل العقد.

يوفر الراوتر اتصال من الجيل لخامس لجميع الأجهزة التي تدعم الإنترنت ويستخدم برنامج زيون فولت لتمكين المستخدمين من تخزين بيتكوين وإيثيوم (بما في ذلك توكنات ERC-٢٠ وERC-٧٢١) وباينانس كوين ولايتكوين وستيلر. كما يوفر البرنامج ميزات أمان، بما في ذلك الاسترداد الاجتماعي للمفاتيح الخاصة، مما يعني أنه يمكنك تفكيك وتشفير ومشاركة عبارة الاسترداد بين الأصدقاء الموثوق بهم.

وفي حين أن العديد من المستخدمين ربما لا يريدون تشغيل عقدة ييتكوين الخاصة بهم على فايف جي، فإن زيون فولت توفر القدرة على المساعدة في تأمين شبكة بيتكوين عن طريق تسجيل المعاملات والتحقق منها.

لا زلت متشكك؟ إنه يأتي مع تطبيقات تركز على الخصوصية

يشبه الجهاز جهازًا منزليًا ذكيًا بشاشة ٥ بوصة وهو مليء بالتطبيقات التي تركز على الخصوصية بما في ذلك خدمة البريد الإلكتروني المشفرة بروتونن ميل ومتصفح بريف الذي يدعم بلوكتشين وخاصية إخفاء لامركزية مع شبكة VPN.

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وتقول إتش تي سي إن الجهاز خاص أكثر من أمازون أليكسا أو غوغل نست وهو "الضمان النهائي ضد جمع البيانات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى في منزلك".

حيث أوضح فيل تشين، كبير المسؤولين اللامركزيين في إتش تي سي:

"يدور إكزودس حول الملكية. امتلاك مفاتيحك وامتلاك بياناتك وامتلاك خصوصيتك. إكزودس هو الدرع ضد هجوم التكنولوجيا الكبيرة والاعتداء على خصوصية منزلك. وباستخدام إكزودس فايف جي هاب، يمكنك التحكم وضمان ملكية البيانات الخاصة بك أكثر من أي وقت مضى."

مواصفات على غرار هاتف محمول

تأتي المواصفات مماثلة للهاتف المحمول، مع معالج كوالكوم سنابدراغون ٨٥٥، وذاكرة سعة ٤ غيغابايت، وفتحة مايكرو إس دي، وفتحة SIM نانو، ومنفذ غيغابت إيثرنت، وبطارية سعة ٧٦٦٠ مللي أمبير في الساعة. وقد بلغ سعر جهاز اتش تي سي هاب الأصلي ٦٠٠ دولار، ولكن لم يتم الكشف عن السعر حتى الآن للنسخة القادمة التي من المقرر أن تأتي في الربع الثاني.